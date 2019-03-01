أهالي أسوان يشيعون اثنين من ضحايا حادث قطار محطة مصر



تقدم مطران أسوان الأنبا هدرا وعدد من الآباء الكهنة، ومئات الأقباط بمدينة أسوان، جنازة الدكتور بيشوي فتحي كامل (23 سنة) طبيب الأسنان الذي لقى مصرعه في الحادث، حيث أقيمت له صلاة الجنازة في مطرانية رئيس الملائكة بمدينة أسوان، عقب وصول جثمانه صباح اليوم من مشرحة زينهم في القاهرة، فيما نقل جثمان الفقيد إلى مدافن الأقباط في طريق السادات بأسوان.



كما شيع الأهالي، جثمان الضحية الثانية للحادث محمود فوزي 24 سنة، الذي يعمل تاجرا، وتعرفت أسرته على جثته داخل مشرحة زينهم، بعد أن تم الكشف عنها من خلال تحليل الحامض النووي عن تطابق البصمة الوراثية له.

شيعت مدينة أسوان، اليوم /الجمعة/، اثنين من ضحايا حادث قطار محطة مصر الذي وقع يوم الأربعاء الماضي.