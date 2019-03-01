الروسية باتشوفا تتوج بذهبية كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة



وحلت في المركز الثاني لاعبة منتخب آيرلندا ناتاليا كويلى بمجموع نقاط 1347 نقطة، بينما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب اللاعبة المجرية سارولاتا كوفاكس بمجموع نقاط 1341 نقطة.



واحتلت لاعبة المنتخب الوطني هايدي عادل المركز الـ 22 بمجموع نقاط 1229 نقطة، وفي المركز الـ 33 جاءت زميلتها نورين الجمال بمجموع نقاط 1212 نقطة.



وقام بتوزيع الجوائز كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ورافقه المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للعبة الأمين العام للجنة الأوليمبية المصرية، وشايني فانج سكرتير عام الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والدكتور عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة وعضو اللجنة الأوليمبية المصرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وآيه مدني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث.



ومن المقرر أن يقام الدور النهائي لمنافسات الرجال غدا السبت، ويمثل منتخبنا كل من إسلام حامد وأحمد الجندي، فيما تقام نهائيات المختلط يوم الأحد.



وتشارك في فعاليات البطولة 31 دولـة هـم: الأرجنتين وأستراليا والنمسـا والبحرين وبيلاروسيا وبلغـاريـا وكندا والتشـيك وفنلندا وفرنسـا وجورجيا وألمـانيـا وإنجلتـرا والمجــر وأيرلندا وأمريكـا وإيطـاليـا واليـابــان وكازخسـتان وكوريا ولاتفيـا وليتـوانيـا وبـولنـدا وروسـيا وصربيا وجنـوب أفريقيـا وإسبانيا وتركيا وأوكرانيـا والمكسيك، بالإضـافـة إلـى مصـر الدولـة المنظمـة، بعـدد 85 لاعـبًا و74 لاعبـة و93 إداريا ومـدربا.

توجت الروسية يوليانا باتشوفا بالميدالية الذهبية بمجموع نقاط 1358 نقطة، خلال مشاركتها في منافسات نهائيات بطولة كأس العالم للخماسي الحديث، المقامة حاليًا على ملاعب نادي بلاتينيوم بالتجمع الخامس، وتستمر حتى يوم 3 مارس الجاري.