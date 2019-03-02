ثقافة يورسعيد تناقش ثورة 1919 والتعليم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية ضمن البرنامج الثقافي لفرع ثقافة بورسعيد حيث أقام قسم الثقافة العامة بالفرع محاضرة بعنوان "ثورة 1919 والتعليم" ألقاها الإعلامي محمد خضير بمدرسة بورسعيد الثانوية الفندقية.



كما أعدت مكتبة 6 أكتوبر العامة محاضرة حول "تجديد الخطاب الديني بما يتفق مع الشرع " ألقاها الشيخ محمد الحديدي بجمعية أحباء بورسعيد.



نظم بيت ثقافة المنتزه بور فؤاد يوم ترفيهي لأطفال المكتبة تضمن عرض لمسرح العرائس نفذه ياسر بلبول، بجانب فقرات ألعاب ترفيهية واقرأ لطفلك كتاب ألف ليلة وليلة.



من ناحية أخرى تواصلت عروض أفلام ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة ببيت ثقافة النصر قدم خلاله فيلم حكايات وأشكال بمدرسة أحد الابتدائية بإشراف صابر فوزى.



بينما اختتمت مكتبة طفل تحسين الصحة ورشة عمل تابلوهات عرائس نفذتها سمر يحيي، كما أقام بيت ثقافة الهيئة ببور فؤاد معرضا لنتاج ورشة طباعة بالألوان.