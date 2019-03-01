هويدا مصطفى: قنوات الإخوان تختار صورا وفيديوهات لخدمة أغراضها الخبيثة

قالت الدكتورة هويدا مصطفى، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الحكومة تحركت بشكل سريع مع حادث قطار محطة مصر بالانتقال إلى موقع الحادث على الفور.



وأضافت " مصطفى " في حوارها في برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن الدكتور هشام عرفات قدم استقالته من منصبه لإحساسه بالمسؤولية السياسية مثلما يحدث في الدول المتقدمة بأكملها.



وأكدت أن قنوات الإخوان المعادية للدولة تتحفز في توقيت الأزمات وتختار الصور والفيديوهات التي تحقق أهدافها الخبيثة للمبالغة في الأحداث وتنفيذ استراتيجيتهم مثلما حدث في تغطيتهم لحادث قطار محطة مصر.

