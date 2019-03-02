العامة لقصور الثقافة تشارك في معرض الشيخ زايد للكتاب

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة فى معرض مدينة الشيخ زايد للكتاب والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر ويستمر حتى 10 مارس الجارى.



جاءت مشاركة قصور الثقافة، بحفل افتتاح المعرض من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية والتي قدمت فقرات فنية لفرقة النيل للموسيقى والغناء بالإضافة لعرض فنى للتنورة.



كما تشارك الهيئة أيضا بعرض إصداراتها هذا العام والتى تضم عدد كبير من الإصدارات المتميزة التى نالت إقبالا جماهيريا كبيرا خلال معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخمسين، وصدرت عن سلاسل الذخائر والمسرح العالمى وأصوات أدبية وغيرها.



ومن هذه الإصدارات "الالياذة، الاوديسة، المفضليات، كليلة ودمنة، الأصمعيات، بالإضافة إلى مجموعة الكتب الصادرة للإحتفال لثورة 1919".