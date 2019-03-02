ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

العامة لقصور الثقافة تشارك في معرض الشيخ زايد للكتاب

السبت 02/مارس/2019 - 03:00 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة فى معرض مدينة الشيخ زايد للكتاب والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر ويستمر حتى 10 مارس الجارى.

جاءت مشاركة قصور الثقافة، بحفل افتتاح المعرض من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية والتي قدمت فقرات فنية لفرقة النيل للموسيقى والغناء بالإضافة لعرض فنى للتنورة.

كما تشارك الهيئة أيضا بعرض إصداراتها هذا العام والتى تضم عدد كبير من الإصدارات المتميزة التى نالت إقبالا جماهيريا كبيرا خلال معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخمسين، وصدرت عن سلاسل الذخائر والمسرح العالمى وأصوات أدبية وغيرها.

ومن هذه الإصدارات "الالياذة، الاوديسة، المفضليات، كليلة ودمنة، الأصمعيات، بالإضافة إلى مجموعة الكتب الصادرة للإحتفال لثورة 1919".

ترشيحاتنا

6 وصفات لعلاج تشقق الشفاه بدون تكلفة

توفيق عكاشة: تركيا ستقسم إلى 3 دول بحلول عام 2025

حالة الطقس اليوم السبت 2 /3 /2019 في مصر والدول العربية

إصابة 56 شخصا من قوات الأمن الجزائري في مواجهات تظاهرات الولاية الخامسة

التحقيق في واقعة اغتصاب طفلتين على يد جارهما بالشرقية

تعليق قوي من عمرو أديب على سيلفي حادث محطة مصر.. فيديو

دار الإفتاء تحذر الآباء من لعبة مومو.. وتطالب بحظرها

أسعار 16 سلعة تموينية خلال شهر مارس.. مستند

طريقة تحضير جبنة دايت في المنزل تكفي لشهر

مليون دولار لمن يزود واشنطن بمعلومات عن نجل بن لادن

11 سفيرا يشاركون بالمؤتمر الصحفي للبطولة الدبلوماسية بالنادي الأهلي

حصاد أخبار النادي الزمالك يوم الجمعة 1 - 3 - 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أسوان يشيعون اثنين من ضحايا حادث قطار محطة مصر .. صور

بكماء تعاني الإهمال 12 عامًا بأسيوط.. والمحافظ يستجيب لها.. صور

تشييع جنازة رئيسة روتاري الإسكندرية ضحية قطار محطة مصر ..صور

مسعفان يعثران على 23 ألف جنيه في حادث بكفر الشيخ.. صور

الشيخ نصر الدين.. حكاية مسجد جدده الأمير درويش أفندي حاكم الواحات قبل 167 عاما.. صور

فيديو

عمرو أديب يثبت تلقي حمد بن جاسم لرشوة بشهادة أحد العاملين في بنك باركليز.. فيديو
عمرو أديب مدافعًا عن محمد صلاح: حملة ممنهجة لتشويه اللاعب.. فيديو
بعد ضبطهم.. أديب يعرض فيديو لعصابة السطو على محل مجوهرات حدائق الأهرام
حسن المستكاوي لـ أجيري: فين عبدالله السعيد وعبدالله جمعة.. فيديو
فيديوجراف.. فنزويلا أكبر احتياطٍ للنفط في العالم تأكل من القمامة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟