ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الأهلي يهزم سبورتنج بدوري سوبر سيدات السلة

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:01 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حقق الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني إيهاب الألفي، الفوز على نظيره سبورتنج السكندري والذي يقوده فنيا عمرو عاشور، بنتيجة 87 - 81، في الجولة الأخيرة من الدور قبل النهائي لدوري السوبر.

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة نادي سبورتنج بمدينة الإسكندرية، بدون جمهور.

ارتفع رصيد المارد الأحمر للنقطة رقم 27، يحتل بهم صدارة الترتيب العام للمسابقة، وينتظر تحديد صاحب المركز الثامن ليلاقيه في مرحلة خروج المغلوب "البلاي أوف".

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر تنعى أحد أبنائها راح ضحية حادث محطة مصر

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجاة سارة لجماهير نادى بيراميدز

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار فاو الصينية بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

شاهد .. جمال المنازل بعزبة الأمير في الأقصر بعد تطويرها

التشكيل المتوقع لبرشلونة في مواجهة ريال مدريد

5 أسباب مهمة تدفعك لشرب المياه باستمرار.. الأخير أبرزها

كارثة تتسبب في طرد أهالي أرض اللواء من منازلهم ..فيديو

#اطمن_ياسيسي_انت_مش_لوحدك يشعل تويتر.. ومغردون: كل الشعوب العربية معاك

رئيس الاتحاد الإسباني يتخذ قرارا بشأن مستقبل الليجا بسبب الجماهير

ناشط مصري يحرج المشاركين في ندوة إخوانية بجنيف.. فيديو

خطيب الحرم المكي: لن يقبل الله تعالى توبتك من المعاصي إلا بـ4 شروط

وقف صرف 4 سلع تموينية خلال مارس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكماء تعاني الإهمال 12 عامًا بأسيوط.. والمحافظ يستجيب لها.. صور

أهالى بنى سويف: مستشفى الواسطى يغرق فى مياه الصرف الصحى.. صور

وزير الرياضة يشهد فعاليات اللقاء المجمع التنافسي للمشروع القومي للموهبة.. صور

شاهد .. جمال المنازل بعزبة الأمير في الأقصر بعد تطويرها

هتاكل إيه النهاردة.. صينية سمك بالبطاطا وكب بيتزا تونة.. والحلو: كيكة القهوة

فيديو

أبطال حادث قطار محطة مصر: مكنش ينفع نسيب النار ماسكة في الناس.. فيديو
ناشط مصري يحرج المشاركين في ندوة إخوانية بجنيف.. فيديو
أستاذ علم اجتماع سياسي: إعلام الإخوان ينتهج سياسة الهجوم على مصر.. فيديو
هويدا مصطفى: الحكومة تحركت بسرعة مع حادث قطار محطة مصر.. فيديو
إبراهيم مختار عن حادث القطار: مصر بتعيط وبتدمع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟