الأهلي يهزم سبورتنج بدوري سوبر سيدات السلة

حقق الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني إيهاب الألفي، الفوز على نظيره سبورتنج السكندري والذي يقوده فنيا عمرو عاشور، بنتيجة 87 - 81، في الجولة الأخيرة من الدور قبل النهائي لدوري السوبر.



أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة نادي سبورتنج بمدينة الإسكندرية، بدون جمهور.



ارتفع رصيد المارد الأحمر للنقطة رقم 27، يحتل بهم صدارة الترتيب العام للمسابقة، وينتظر تحديد صاحب المركز الثامن ليلاقيه في مرحلة خروج المغلوب "البلاي أوف".

