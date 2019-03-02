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برلمان

طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن مد أقساط استصلاح الأراضي والتصالح في مخالفات البناء

السبت 02/مارس/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
تقدم النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، بشأن التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه مادام لا توجد منفعة للحكومة بعد هدم التعديات، لأنها لن تكون صالحة مرة أخرى للزراعة، فلما لا نقوم بالتصالح عليها، وفتح مورد لخزينة الدولة.

وأضاف "نظير"، في تصريحات لـ "صدى البلد": يحق للحكومة طلب تغليظ العقوبة بعد التصالح، لمنع أي تعديات أخرى، وبالتالي حافظنا على المباني التي أقيمت ومنعنا إقدام أي أحد آخر على التعديات.

كما وجه النائب طلب إحاطة بخصوص تقسيط أراضي الاستصلاح الزراعي، لتكون على 10 دفعات، بدلًا من 3 دفعات.

وأوضح أن الفلاح يقع عاتق كبير على عاتقه، ومستلزمات إنتاج بأسعار مرتفعة، مما يجعله غير قادر على دفع الأقساط على 3 دفعات فقط.

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