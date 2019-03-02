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أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم السبت في القاهرة والمحافظات

السبت 02/مارس/2019 - 12:02 ص
صدى البلد
صدى البلد
يقدّم موقع "صدى البلد" خدمة إخبارية لقرائه، يعرض خلالها العديد من الخدمات ومنها مواقيت الصلاة.

وننشر في "السطور التالية" مواقيت الصلاة في محافظات مصر، اليوم السبت 2 مارس 2019، وهي كالآتي:

القـاهـرة

فجر 4:53 ص
ظهر 12:7 م
عصر 3:26 م
مغرب 5:55 م
عشاء 7:12 م

الاسكندرية

فجر 4:58 ص
ظهر 12:12 م
عصر 3:30 م
مغرب 5:59 م
عشاء 7:17 م

أسيــوط

فجر
4:54
ظهر ص 12:7 م
عصر 3:28 م
مغرب 5:57 م
عشاء 7:12 م

سـوهاج

فجر 4:52 ص
ظهر 12:5 م
عصر 3:26 م
مغرب 5:55 م
عشاء 7:10 م

بنى سويف

فجر 4:54 ص
ظهر 12:8 م
عصر 3:27 م
مغرب 5:56 م
عشاء 7:12 م

المنـيـا

فجر 4:56 ص
ظهر 12:9 م
عصر 3:29 م
مغرب 5:58 م
عشاء 7:14 م

قـــنا

فجر 4:48 ص
ظهر 12:1 م
عصر 3:22 م
مغرب5:51 م
عشاء 7:6 م

أســوان

فجر 4:48 ص
ظهر 12:0 م
عصر 3:22 م
مغرب 5:52 م
عشاء 7:5 م

مطـروح

فجر 5:9 ص
ظهر 12:23 م
عصر 3:41 م
مغرب 6:10 م
عشاء 7:28 م

الغردقـة

فجر 4:44 ص
ظهر 11:57 ص
عصر 3:17 م
مغرب 5:46 م
عشاء 7:1 م

الإسماعيلية

فجر 4:49 ص
ظهر 12:3 م
عصر 3:21 م
مغرب 5:50 م
عشاء 7:8 م

الفـيــوم

4:55 ص
ظهر 12:9 م
عصر 3:28 م
مغرب 5:57 م
عشاء 7:14 م

بورسعيـد

فجر 4:49 ص
ظهر 12:3 م
عصر 3:21 م
مغرب 5:50 م
عشاء 7:8 م

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