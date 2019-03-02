مواقيت الصلاة اليوم السبت في القاهرة والمحافظات

يقدّم موقع "صدى البلد" خدمة إخبارية لقرائه، يعرض خلالها العديد من الخدمات ومنها مواقيت الصلاة.
وننشر في "السطور التالية" مواقيت الصلاة في محافظات مصر، اليوم السبت 2 مارس 2019، وهي كالآتي:
القـاهـرة
فجر 4:53 ص
ظهر 12:7 م
عصر 3:26 م
مغرب 5:55 م
عشاء 7:12 م
الاسكندرية
فجر 4:58 ص
ظهر 12:12 م
عصر 3:30 م
مغرب 5:59 م
عشاء 7:17 م
أسيــوط
فجر
4:54
ظهر ص 12:7 م
عصر 3:28 م
مغرب 5:57 م
عشاء 7:12 م
سـوهاج
فجر 4:52 ص
ظهر 12:5 م
عصر 3:26 م
مغرب 5:55 م
عشاء 7:10 م
بنى سويف
فجر 4:54 ص
ظهر 12:8 م
عصر 3:27 م
مغرب 5:56 م
عشاء 7:12 م
المنـيـا
فجر 4:56 ص
ظهر 12:9 م
عصر 3:29 م
مغرب 5:58 م
عشاء 7:14 م
قـــنا
فجر 4:48 ص
ظهر 12:1 م
عصر 3:22 م
مغرب5:51 م
عشاء 7:6 م
أســوان
فجر 4:48 ص
ظهر 12:0 م
عصر 3:22 م
مغرب 5:52 م
عشاء 7:5 م
مطـروح
فجر 5:9 ص
ظهر 12:23 م
عصر 3:41 م
مغرب 6:10 م
عشاء 7:28 م
الغردقـة
فجر 4:44 ص
ظهر 11:57 ص
عصر 3:17 م
مغرب 5:46 م
عشاء 7:1 م
الإسماعيلية
فجر 4:49 ص
ظهر 12:3 م
عصر 3:21 م
مغرب 5:50 م
عشاء 7:8 م
الفـيــوم
4:55 ص
ظهر 12:9 م
عصر 3:28 م
مغرب 5:57 م
عشاء 7:14 م
بورسعيـد
فجر 4:49 ص
ظهر 12:3 م
عصر 3:21 م
مغرب 5:50 م
عشاء 7:8 م
وننشر في "السطور التالية" مواقيت الصلاة في محافظات مصر، اليوم السبت 2 مارس 2019، وهي كالآتي:
القـاهـرة
فجر 4:53 ص
ظهر 12:7 م
عصر 3:26 م
مغرب 5:55 م
عشاء 7:12 م
الاسكندرية
فجر 4:58 ص
ظهر 12:12 م
عصر 3:30 م
مغرب 5:59 م
عشاء 7:17 م
أسيــوط
فجر
4:54
ظهر ص 12:7 م
عصر 3:28 م
مغرب 5:57 م
عشاء 7:12 م
سـوهاج
فجر 4:52 ص
ظهر 12:5 م
عصر 3:26 م
مغرب 5:55 م
عشاء 7:10 م
بنى سويف
فجر 4:54 ص
ظهر 12:8 م
عصر 3:27 م
مغرب 5:56 م
عشاء 7:12 م
المنـيـا
فجر 4:56 ص
ظهر 12:9 م
عصر 3:29 م
مغرب 5:58 م
عشاء 7:14 م
قـــنا
فجر 4:48 ص
ظهر 12:1 م
عصر 3:22 م
مغرب5:51 م
عشاء 7:6 م
أســوان
فجر 4:48 ص
ظهر 12:0 م
عصر 3:22 م
مغرب 5:52 م
عشاء 7:5 م
مطـروح
فجر 5:9 ص
ظهر 12:23 م
عصر 3:41 م
مغرب 6:10 م
عشاء 7:28 م
الغردقـة
فجر 4:44 ص
ظهر 11:57 ص
عصر 3:17 م
مغرب 5:46 م
عشاء 7:1 م
الإسماعيلية
فجر 4:49 ص
ظهر 12:3 م
عصر 3:21 م
مغرب 5:50 م
عشاء 7:8 م
الفـيــوم
4:55 ص
ظهر 12:9 م
عصر 3:28 م
مغرب 5:57 م
عشاء 7:14 م
بورسعيـد
فجر 4:49 ص
ظهر 12:3 م
عصر 3:21 م
مغرب 5:50 م
عشاء 7:8 م