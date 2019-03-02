مواقيت الصلاة اليوم السبت في القاهرة والمحافظات



فجر 4:53 ص

ظهر 12:7 م

عصر 3:26 م

مغرب 5:55 م

عشاء 7:12 م



الاسكندرية



فجر 4:58 ص

ظهر 12:12 م

عصر 3:30 م

مغرب 5:59 م

عشاء 7:17 م



أسيــوط



فجر

4:54

ظهر ص 12:7 م

عصر 3:28 م

مغرب 5:57 م

عشاء 7:12 م



سـوهاج



فجر 4:52 ص

ظهر 12:5 م

عصر 3:26 م

مغرب 5:55 م

عشاء 7:10 م



بنى سويف



فجر 4:54 ص

ظهر 12:8 م

عصر 3:27 م

مغرب 5:56 م

عشاء 7:12 م



المنـيـا



فجر 4:56 ص

ظهر 12:9 م

عصر 3:29 م

مغرب 5:58 م

عشاء 7:14 م



قـــنا



فجر 4:48 ص

ظهر 12:1 م

عصر 3:22 م

مغرب5:51 م

عشاء 7:6 م



أســوان



فجر 4:48 ص

ظهر 12:0 م

عصر 3:22 م

مغرب 5:52 م

عشاء 7:5 م



مطـروح



فجر 5:9 ص

ظهر 12:23 م

عصر 3:41 م

مغرب 6:10 م

عشاء 7:28 م



الغردقـة



فجر 4:44 ص

ظهر 11:57 ص

عصر 3:17 م

مغرب 5:46 م

عشاء 7:1 م



الإسماعيلية



فجر 4:49 ص

ظهر 12:3 م

عصر 3:21 م

مغرب 5:50 م

عشاء 7:8 م



الفـيــوم



4:55 ص

ظهر 12:9 م

عصر 3:28 م

مغرب 5:57 م

عشاء 7:14 م



بورسعيـد



فجر 4:49 ص

ظهر 12:3 م

عصر 3:21 م

مغرب 5:50 م

عشاء 7:8 م

يقدّم موقع "صدى البلد" خدمة إخبارية لقرائه، يعرض خلالها العديد من الخدمات ومنها مواقيت الصلاة.وننشر في "السطور التالية" مواقيت الصلاة في محافظات مصر، اليوم السبت 2 مارس 2019، وهي كالآتي:القـاهـرة