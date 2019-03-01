مستقبل وطن يدعم شقيق الراحل محمود الخشن في تكميلية أشمون

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة المنوفية، مؤتمرا لدعم ومساندة مرشح الحزب المحاسب أحمد الخشن فى دائرة أشمون، وذلك فى إطار الدعاية الانتخابية للمرشح.



وقالت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، أن المؤتمر حضره عدد كبير من سيدات وفتيات مركز أشمون.



ومن جانبه، أكد المحاسب أحمد الخشن على أهمية مشاركة المرأة فى الانتخابات ودورها الهام فى صنع مستقبل مصر.



وأضافت أمانة الحزب إلى المشاركات أبدت فى المؤتمر الحماس الشديد والعزم على المشاركة بفاعلية فى اختيار المحاسب أحمد الخشن.



وكان نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، مؤتمرا جماهيريا حاشدا الأسبوع الماضى لدعم مرشح الحزب، أحمد الخشن الذي ينافس علي مقعد شقيقه الراحل محمود الخشن الذي وافته المنية منذ شهرين، وذلك بحضور كبار عائلات المنوفية فى مركز قورص فى أشمون.



وقال "الخشن"، أن قرار ترشحه للبرلمان جاء بعد مطالبات عديدة من أهالي وشباب القري التابعة للدائرة ليستكمل ما تم إنجازه في الدائرة ومساعدتهم في تقديم الخدمات للأهالي، مؤكدًا إن شباب القرى التابعة للدائرة إعتبروه صوتهم تحت قبة البرلمان،في ظل تفاعله مع مشاكلهم قبل ترشحه للمقعد الانتخابي، مما جعلهم يشعروا أنه وضع يده على همومهم.