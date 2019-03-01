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فن

الإماراتية رشا السيد تنتهي من تصوير دورها في أيام العسل

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:33 م
صدى البلد
أحمد البهى
انتهت الفنانة الإماراتية رشا السيد، من تصوير مشاهدها في مسلسل "أيام العسل"، الذي تشارك في بطولته، بجانب الفنانات "ساندي علي وإيناس كامل وهنادي مهنا"، ومن المقرر عرض العمل في سباق رمضان المقبل.

وتستعد رشا السيد لتصوير أحد الاعمال السينمائية التي تعاقدت عليها مؤخرا، وهو فيلم إماراتي هندي، تقدم من خلاله أحد الأدوار المهمة والرئيسية، وتنتظر انتهاء الشركة المنتجة من ترشيح باقي أبطاله وبدء التصوير، كما تعاقدت في نفس الوقت على أول عمل سينمائي من بطولتها في عمان، ومن المقرر ان يشارك فيه نخبة كبير من نجوم عمان والإمارات.

كما تشارك رشا كضيفة شرف في الدورة الجديد من مهرجان ولاية صحار المسرحي بعمان حيث تم توجيه دعوة رسمية لها للحضور والمشاركة.

يشار إلي أن آخر ظهور للفنانة رشا السيد، كان في العرض الخاص للفيلم الإماراتي "علي وعليا".

ويعرض لها حاليًا في دور العرض الإماراتية، فيلم "سفر اضطراري" الذي تشارك فيه بجانب الفنانين "حبيب غلوم وبدرية طلبة"، كما شاركت مؤخرا في عرض "صهيل الخيل" بمهرجان الملحية الثقافي، وكرمها الشيخ سعيد بن طحنون حاكم إمارة العين.

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