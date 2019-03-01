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تعليم

أسماء طلاب الأزهر بعد تغير حالتهم من قرار تطبيق قواعد التيسير

الجمعة 01/مارس/2019 - 10:39 م
صدى البلد
محمد شحتة
أعلنت كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، عن أسماء الطلاب الذين ستتغير حالتهم بعد تطبيق قرار المجلس الأعلى للأزهر الخاص بقواعد الجبر والتيسير، يضاف إليهم الطلاب الناجحون ويحتاجون إلى عشر درجات للوصول إلى التقدير الأعلى.

ووافق المجلس الأعلى للأزهر، خلال اجتماعه برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تطبيق قواعد الجبر والتيسير لطلاب الدراسات العليا، فيما عدا القطاعات الثلاث للكليات الأصلية بجامعة الأزهر.

وتضمنت الموافقة منح طلاب دبلوم الدراسات العليا ودرجة الماجستير (التخصص) 1% من مجموع النهايات العظمى للمواد المقررة، وذلك للطالب الذي تتغير حالته عنده استفادته من تلك النسبة، سواء برفع التقدير أو بتوزيع الزيادة في الدرجات على المواد التي لم يحصل الطالب فيها على درجة النجاح، ويقوم الكنترول المختص بإعطاء هذه الدرجات في مادة واحدة أو أكثر، بشرط ألا تزيد نسبة التيسير عن 5% من النهاية العظمى للمادة ولا تضاف إلى المجموع الكلي، أما بالنسبة للطلاب المعرضين للفصل لاستنفاد فرص الامتحان أو الطلاب الذين يتم امتحانهم في الفرصة الرابعة، فيتم منحهم 1.5% من مجموع النهايات العظمى للمواد المقررة.

وينص القرار على تطبيق قواعد الجبر والتيسير في حالة الامتحانات المكونة من جزئين (جزء أول وجزء ثان) لدرجتي الدبلوم والماجستير، بحيث يستفيد الطالب من قواعد التيسير طبقا لمجموع الدرجات في كل جزء. كما شدد القرار على عدم تطبيق قواعد الجبر والتيسير إلا بعد الانتهاء من رصد جميع درجات مواد دور الامتحان المقرر (تحريري- شفوي- اكلينكي- عملي).

وبالنسبة لمرحلة الدكتوراه، فقد وافق المجلس الأعلى للأزهر على منح الطالب 5% من درجات أعلى اختبار (تحريري- شفوي- إكلينكي- عملي) وتوزع على اختبار أو أكثر، بحيث لا تتجاوز نسبة الجبر والتيسير 5% من النهاية العظمي للدرجات لأي اختبار يتم فيه الجبر والتيسير، فيما تطبق قواعد الجبر والتيسير على المواد التكميلية أو المقررات الدراسية (المميزة) التي يحددها مجلس الكلية للحصول على درجتي الماجستير ودكتوراه الفلسفة في الكليات التي تنص لوائحها على ذلك بنسبة 2% في كل مادة.

ونص القرار على عدم استفادة الطالب من قواعد الجبر والتيسير إلا إذا تغيرت بها حالته من راسب إلى ناجح، فيما يجوز له في حالة عدم استفادته من الدرجات أن يستفيد بها في المجموع، شريطة أن تتغير حالته، على أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من دور نوفمبر 2018.
أسماء طلاب الأزهر بعد تغير حالتهم من قرار تطبيق قواعد التيسير
أسماء طلاب الأزهر بعد تغير حالتهم من قرار تطبيق قواعد التيسير
أسماء طلاب الأزهر بعد تغير حالتهم من قرار تطبيق قواعد التيسير

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