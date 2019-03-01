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أخبار البلد

نقابة الأطباء: لن نقبل غير دارسي المواد العلمية من الدول الأجنبية

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:54 م
صدى البلد
محمد غالي
قال الدكتور محمد عبد الحميد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن النقابة العامة للأطباء تسعى دائما لتطوير مهنة الطب والنهوض بمستوى الخدمة الطبية، فيجب الاهتمام بتعليم شباب الأطباء وتنويرهم بأحدث أساليب العلم ومدهم بكل ماهو جديد بمجال الطب.

وأكد عبد الحميد، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن مجلس النقابة اتخذ عدة إجراءات الفترة الماضية، لما رآه من تداخل في قبول الأطباء من الدول الخارجية، من خلال معادلة يقوم بها الطالب في المجلس الأعلى للجامعات، مضيفا أن بعض الدول تسمح لغير دارسين المواد العلمية كالكيمياء والفيزياء والأحياء، بالقبول بكليات الطب بمصر.

وأوضح أمين الصندوق، انه يجب على الدارسين بكليات الطب الأجنبية ضرورة دراسة المواد العلمية كمواد أساسية مؤهلة لدراسة الطب وبالتالى فيجب تقديم شهادة الثانوية العامة علمى علوم أو شهادة توضح دراسة هذه المواد المؤهلة عند طلب القيد بالنقابة والا لن يقبلوا ، مضيفا ان يوجد عدد من الأطباء الوافدين لا يمتلكون معرفة كافية عن تلك العلوم، مشيرا إلى أن مستوى المهنة وكذلك الخدمة المقدمة غير مرضية من جهة النقابة.

وقالت النقابة في بيان لها، إنها اتخذت أيضا قرار آخر بالنسبة للدارسين بكليات طب أجنبية بضرورة دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد أساسية مؤهلة لدراسة الطب وبالتالى فيجب تقديم شهادة الثانوية العامة علمى علوم أو شهادة توضح دراسة هذه المواد المؤهلة عند طلب القيد بالنقابة، عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة عن 10%من الحد الأدنى للقبول كليات الطب الحكومية المصرية فى نفس سنة الحصول على الثانوية العامة.

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