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رياضة

البطاوي: محمد أبو العينين يدعم بقوة فريق سيراميكا كليوباترا.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:39 م
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا
حسن العمدة
قال معتز البطاوي، المشرف العام على فريق الكرة بسيراميكا كليوباترا، إن محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا جروب لم يبخل بأي شيء عن دعم الفريق.

وقدم البطاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، الشكر إلى رمضان السيد المدير الفني للفريق الذي تقدم باستقالته أمس بعد خسارة الفريق أمام فريق كوكا كولا بثلاثية نظيفة، وكشف أنه لم يقصر في أي شيء ولكن عالم كرة القدم يغيب عنه التوفيق في بعض الحالات.

وكشف معتز البطاوي، المشرف العام على فريق الكرة بسيراميكا كليوباترا، أن مجلس إدارة النادي اجتمع أمس الخميس وتم الاستقرار على استمرار الجهاز المعاون وتعيين هيثم شعبان قائما بأعمال المدير الفني للفريق، لاسيما وأن الدوري يتبقى على نهايته 6 مباريات فهو الأجدر باستكمال المشوار.

وتابع البطاوي، أن فريق سيراميكا كليوباترا ما زال ينافس على الصعود للدوري الممتاز فما زالت هناك 6 مباريات بإجمالي 18 نقطة من ضمنها مباراتان مع المنافسين الترسانة والقناة.

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