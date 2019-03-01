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حضري للعشاء سندوتشات الكبدة الإسكندراني

الجمعة 01/مارس/2019 - 10:37 م
حضري للعشاء سندوتشات
حضري للعشاء سندوتشات الكبدة الإسكندراني
آية التيجي
تصابين بالحيرة عند تحضير عشاء لذيذ وبسيط، لذا قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية طريقة تحضير سندويتشات الكبدة الإسكندراني، وذلك بنفس المذاق الشهي وبتكلفة بسيطة واليكم الوصفة بالتفصيل.

مقادير سندوتشات الكبدة الإسكندراني:

3/4 كيلو كبدة إسكندراني
ثمن كيلو فلفل أخضر حار
ثوم مفروم
2 حزمة جرجير مفروم
ثمن كيلو طحينة
4 ملعقة كبيرة دقيق
زيت
2 ملعقة كبيرة خل
كمون
كزبرة جافة
ملح

طريقة تحضير سندوتشات الكبدة الاسكندراني:

( لا تغسل الكبدة مطلقا فقط نضعها في مصفاة، ونضع عليها عصير ليمون حتى تتصفى )

نحضر طاسة على النار، ونضع بها زيت وننزل بالكبدة، ونعطيها صدمة وبمجرد أن يتغير لونها نرفعها من مكانها ونضعها فى طبق جانبا.

في نفس الطاسة نزود زيت وننزل بالثوم، ونضع الكزبرة، والكمون ونقلب ثم نعيد الكبدة مرة ثانية، ونقلب جيدا ثم نضع الفلفل الحار، ونقلب ويشوح جيدا.

ثم نضع الملح ونقلب حتى تمام التسوية، ثم نرفعها من على النار.

ثم نحضر العيش البلدي أو العيش الفينو، ونضع بداخله جرجير ونضع عليه الكبدة وعلى الوجه نضع طحينة وتقدم..

( تحضير الطحينة )
نحضر بوله ونضع بها الطحينة، ونضع عليها الخل والشطة والكمون ونقلب جيدا بالمضرب السلك ونضع الملح.

ثم نحضر بولة أخرى ونضع بها الماء والدقيق، ونذوب الدقيق جيدا بالماء حتى نحصل على خليط بدون تكتلات.

ثم نضع الدقيق المخلوط بالماء على الطحينة، ونفكها جيدا بالمضرب السلك، ونقلب جيدا ثم نضع طاسة ساخنة على النار وننزل عليها بالطحينة.

ونقلب بإستمرار وبمجرد ان يثقل قوامها نخفها بالماء، ونقلب بإستمرار بالمضرب السلك حتى نحصل على القوام المطلوب.

ونظبط الملح ثم نرفعها من على النار ونضعها فى طبق التقديم..

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