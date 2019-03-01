النائب نافع هيكل: الجماعة الإرهابية تتاجر بآلام المصريين

قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن جماعة الإخوان تلعب على آلام المصريين ومشاعرهم وتقوم باجتزاء خطابات للقيادة السياسية من أجل خلق موضوعات وقصص هي بمثابة خطوات الشيطان لتحقيق أهدافهم من تشويه سمعة مصر، مشيرًا إلى أنه يراهن على وعي الشعب لهذا المخطط، لجماعة تتنفس كذبا.



أضاف هيكل فى تصريحات له إن المصريين أكدوا للعالم كله أن مصر لن ترجع أبدًا للوراء وأنهم يؤيدون ويساندون الرئيس السيسي وجميع سياساته الداخلية والخارجية، مشيرًا إلي أن الكيانات المعادية للدولة تحاول بكل قوتها بث الشائعات المغرضة في محاولة منها لإجهاض مسارات التقدم والتنمية التي تتحقق على أرض الواقع سواء بمشروعات تنموية ضخمة تساهم في بناء اقتصاد وطني قوي، أو بإيجاد حل فعلي لازمة البطالة، وغيرها من الملفات والأزمات التي عملت عليها القيادة السياسية منذ الاطاحة بحكم الجماعة الإرهابية.



وأكد نائب مستقبل وطن، أن ما تقوم به جماعة الإخوان الارهابية من مؤامرات ومخططات ضد مصر لن تفلح، ولن تنال من تماسك وتكاتف المصريين، لأننا في رباط إلى يوم الدين.