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تعليم

عرض مسرحي جديد لصالون الأزهر الثقافى بعنوان ترياق جولييت

السبت 02/مارس/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
محمد شحتة
يواصل طلاب الصالون الثقافي بجامعة الأزهر تجهيز عرض مسرحي جديد بمظهر جديد في عالم الفن التمثيلي بعنوان« ترياق جولييت » والمقرر عرضه على مسرح الهوسابير يوم الأحد الموافق 10 مارس، والعرض مأخوذ من احدى قصص كتاب التعويذه للدكتور محمود الهادى وكتب السيناريو والاسكربت للطالب محمد ابراهيم العقده.

يعتبر العمل الثاني لطلاب الأزهر بعد نجاحهم في عرض مسرحية «علومولوجي » والذي دارت أحداثه حول طالب كلية العلوم منذ دخوله الكلية حتى تخرج منها وكانت المسرحية كوميدية ساخرة أثارة إعجاب للمشاهدين.

جدير بالذكر أن العرض الجديد تدور أحداثه في سياق درامي كوميدي خاص بطلاب جامعة الأزهر ويشرف على ذلك العمل الأستاذ الدكتور محمود الهادي الذي يدعم الفريق ويشجعه كثيرا.

ويتكون الفريق من عدد من المواهب الطلابية بكليات الجامعة والذي تم تكوينه منذ خمس سنوات يتضمن الفريق مواهب مختلفه منهم البارعون في التمثيل، والأدب، والشعر، والعزف، والغناء، والإنشاد.

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