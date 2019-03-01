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فن

تشكوروفا يتصدر نسب المشاهدة التركية.. والاصطدام يتذيل

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:48 م
صدى البلد
أحمد البهى
تصدر مسلسل تشكوروفا، نسب الأعمال الأعلى مشاهدة في الدراما التركية أمس الخميس واحتل المركز الأول على مستوى المواد الإعلامية التى عرضت.

وحل فى المركز الثاني مسلسل حكايتنا، وجاء فى المركز الثالث على مستوى الأعمال الدرامية مسلسل " الفناء".

أما المركز الرابع فكان من نصيب مسلسل " قلب واحد"، وتذيل القائمة مسلسل "الاصطدام".

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