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عبد الرازق توفيق يكتب في الجمهورية: وعي المصريين صعق أكاذيب الإخوان

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:42 م
صدى البلد
نشر عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، مقالا مهما في عدد الغد، تحت عنوان وعي المصريين صعق اكاذيب الإخوان هاجم فيه محاولات الإخوان الفاشلة لاستغلال حادث رمسيس في التحريض على الدولة المصرية.

وقال توفيق خلال مقاله : " إن الخرفان حاولوا تحريض الشعب فنزل الشباب المصري الشريف يتسابق للتبرع بالدم ،والإخوان لن ينسوا القائد الذي ينحاز لشعبه وأصر أن يحمي اختيارهم وبنى وحقق المعجزة لوطن يحارب الشر على كل الجهات وانتصر في معركتي البناء والبقاء".

وتابع :"تركيا وقطر وأسيادهما الكبار أصيبوا بالجنون من دوي نجاحات مصر فدفعوا بالإخوان المرتزقة يتبارون في الكذب والخداع وتراودهم أوهام اسقاط الدولة المصرية التي تقف صلبة بإرادة وصدق شعبها".

ومن بين العناوين الهامة التي تناولها المقال :" اسألوا المصريين عما حققوه خلال الخمس سنوات الماضية ليقولوا لكم كنا فين وبقينا فين ..الإخوان كانوا هيودوا البلد في داهية".

وأيضا أكد الكاتب على أن محاولات إحباط وتشكيك المصريين فشلت على مدار السنوات الماضية لافتا إلى أن الواقع مملوء بالتفاؤل والأمل والتطلع للمستقبل الواعد.

وتحت عنوان تساؤلات تفضح الجماعة كتب توفيق : سائق مستهتر ترك الجرار ونزل يتشاجر فما علاقة إمكانيات وقدرات وتطوير السكة الحديد بالحادث وتساءل أيضا عن سر تزامن الفيديوهات المجتزأة من الحادث وانتشارها على مواقع التواصل بعد ٥ دقائق ".
عبد الرازق توفيق يكتب في الجمهورية: وعي المصريين صعق أكاذيب الإخوان

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