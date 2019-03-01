شارون يبعث رسالة من قبره لـ نتنياهو: الفساد غير كاف لإسقاطك في الانتخابات

يترقب المهتمون بالشأن الإسرائيلي والمتابعون للقضية الفلسطينية بشغف كبير، التطورات التي بدأت تطرأ على الساحة السياسية الإسرائيلية وسط آمال بأن يتمكن تحالف "أزرق - أبيض" من كسر هيمنة اليمين الإسرائيلي على الحكم طوال السنوات الماضية.



وتأتي هذه الآمال على خلفية التقدم الملحوظ لتحالف الوسط واليسار "كحول لفان" في الاستطلاعات الأخيرة على حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات في قضايا فساد، يأمل منافسوه أن تؤثر عليه بشكل سلبي وتزيله من سدة الحكم لتتيح لأصدقاءه السابقين وأعداء اليوم تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة بعد الانتخابات المقرر لها التاسع من أبريل القادم.



وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، توجيه اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا فساد في انتظار جلسة محكمة. وقال التليفزيون الإسرائيلي إن الاتهامات الموجهة لنتنياهو تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وعلق حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو على هذا الأمر بالقول إن اتهامات الفساد المزمعة "اضطهاد سياسي"، بحسب وصف الحزب.



لكن بالنظر إلى التجربة السياسية الإسرائيلية خاصة اليمينية، يمكن التوقع بأن قضايا الفساد الحالية لن تؤثر كثيرا على نتنياهو في ظل وقوف التيار اليميني خلفه، وتكررت واقعة نتنياهو مع رئيس الوزراء الأسبق السفاح الشهير أريئيل شارون في الانتخابات التي أجريت عام 2003.



ففي أكتوبر من عام 2001 وفي أعقاب نشر تقرير مراقب الدولة، أصدر المستشار القضائي للحكومة آنذاك، اليكيم روبنشتاين، تعليمات بفتح تحقيقي شرطي في ارتكاب مخالفات خلال الانتخابات الداخلية لحزب الليكود والتي أجريت في 22 سبتمبر 1999، والتي أسفرت عن اختيار اريئيل شارون لمنصب رئيس الحزب. وأطلق على هذه القضية اسم "فضيحة اننكس" على اسم الشركة التي استخدمت في نقل الأموال الخاصة بتمويل الانتخابات.



وفي عام 2002 تم الكشف عن فضيحة سيريل كيرين، بعد نشر تقرير مراقب الدولة، وكان متورط فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، اريئيل اشرون، وابناه جلعاد وعومري، ورجال أعمال كانوا مقربين من شارون، وخلال تلك القضية تم فحص احتمالية أن يكون شارون حصل على مبالغ مالية بواسطة ابنه جلعاد وصلت إلى 1.5 مليون دولار من رجل الأعمال الجنوب افريقي، سيريل كيرن، الذي كانت تربطه علاقة صداقة مع أسرة شارون.



وكان الهدف الرئيسي من القرض هو مساعدة شارون في إعادة التبرعات غير القانونية التي حصل عليها لتغطية نفقاته في الانتخابات الداخلية لرئاسة الحزب عام 1999، كما ثارت شكوك أيضا بأن رجل الأعمال كيرن كان واجهة لأسطون المال النمساوي، مارتين سلاف، والذي كان المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولملايين الدولارات الأخرى التي تم تحويلها إلى عائلة شارون كرشون من أجل دعم مصالح رجل الأعمال الاقتصادية إسرائيل.



وأقيمت الانتخابات الإسرائيلية للكنيست السادس عشر في 28 يناير 2003، وكانت الحملة الانتخابية لشارون تمت في ظل مواجهته للاتهامات السابقة، وصراع كبير مع المستشار القضائي للحكومة، ومع ذلك نجح حزب الليكود في تصدر قائمة الانتخابات حيث حصل على 38 مقعدا فيما حصل الحزب التالي له، وهو حزب العمل بقيادة عمرام مستناع، في ذلك الوقت على 19 مقعدا، وقام شارون بتشكيل الحكومة التي ضمنت أنذاك أحزاب الليكود، وشينوي "التغيير"، والاتحاد الوطني، إسرائيل بيتنا، وحزب المفدال.