غدا.. صدى البلد 2 تعرض أولى حلقات برنامج إنبوكس..فيديو

تنطلق أولي حلقات برنامج "إنبوكس" على قناة "صدى البلد 2" الفضائية، غدا، ضمن شكل و"فورمات" جديد من البرامج الشبابية، التي أطلقتها القناة مؤخرا.



ويقدم البرنامج الجديد، ٦ وجوه شبابية من الإعلاميين، وهم أحمد فاروق، ورحمة بحري، وحسام المراغي، ونوران عطالله، ونورا سامي، ومحمد عامر.



وتسعى القناة مؤخرا لانطلاق عدد من البرامج الجديدة، بتقديم عدد كبير من الشباب، يحاولون من خلالها تقديم أشكال مختلفة وجديدة خارج الصندوق لجذب الجمهور من هذه الفئة.