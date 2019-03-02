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حالة الطقس اليوم السبت 2 /3 /2019 في مصر والدول العربية

السبت 02/مارس/2019 - 12:01 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 19
شبين الكوم 11 19
طنطا 11 18
دمنهور 10 18
الإسكندرية 11 18
بلطيم 10 18
مطروح 10 17
السلوم 08 17
سيوة 07 19
بورسعيد 10 19
دمياط 10 19
الزقازيق 11 19
الإسماعيلية 10 20
السويس 11 19
العريش 07 19
رفح 07 18
رأس سدر 13 19
نخل 04 19
نويبع 13 22
طابا 08 17
كاترين 02 12
الطور 12 20
شرم الشيخ 13 22
الغردقة 11 22
مرسى علم 13 21
الفيوم 11 20
بنى سويف 10 20
المنيا 09 20
أسيوط 08 20
سوهاج 08 21
قنا 09 21
الأقصر 09 21
أسوان 12 22
أبوسمبل 10 22
الوادى الجديد 09 22
شلاتين 14 24
أبو رماد 14 23
رأس حدربة 14 22
حلايب 16 21 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 09 29
المدينة 11 25
الرياض 14 28
المنامة 17 24
أبوظبي 20 29
الدوحة 18 23
الكويت 12 23
دمشق 01 09
بيروت 09 11
عمان 03 07
القدس 04 09
غزة 09 13
بغداد 07 18
مسقط 21 26
صنعاء 09 25
الخرطوم 18 31
طرابلس 07 15
تونس 06 17
الجزائر 06 14
الرباط 08 16
نواكشوط 14 25

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