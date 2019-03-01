حزب الحرية يعين باسم أحمد أمينا للمجتمعات العمرانية بالقاهرة

أصدر حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، قرارًا بتعيين باسم أحمد محمد، أمينًا للمجتمعات العمرانية، بالقاهرة.



وجاء قرار التعيين كالتالي:



بعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية، وقرارات المؤتمر العام بشأن تعيين الأمين العام للحزب بالأغلبية، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحزب واللائحة الداخلية، تقرر تعيين باسم أحمد محمد، أمينًا للمجتمعات العمرانية، بالقاهرة.



وتم تعيين باسم أحمد رئيسًا للجنة السياحة لحزب الحرية المصري بالقاهرة إلى جانب منصب الأمين العام للمجتمعات العمرانية الجديدة بالقاهرة لمدن القاهرة الجديدة والشروق وبدر.