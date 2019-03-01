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أخبار البلد

التضامن تحدد موعد صرف معاشات مارس من منافذ مكاتب التأمينات

الجمعة 01/مارس/2019 - 10:36 م
صدى البلد
قسم الأخبار
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر مارس، بعد غد الأحد، من خلال منافذ مكاتب التأمينات مع تيسير عمليات الصرف وضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة .

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، لبدء صرف معاشات شهر مارس، اعتبارًا من اليوم الجمعة لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وذلك من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من غد الأحد، لافتة إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر مارس.

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 مارس .

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