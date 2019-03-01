قناة تركية تعلن وقف بثها بسبب ضغوط من الحكومة

أعلنت قناة "فلاش تي في" التلفزيونية التركية، اليوم الجمعة، أنها ستتوقف عن البث؛ بسبب الضغوط التي تتعرض لها من قبل الحكومة التركية.



وذكرت القناة في بيان لها: "نخفض صوتنا لبعض الوقت بسبب ضغوطات لا تطاق، نتعرض لها منذ فترة طويلة"، ولفتت إلى أنها تتعرض لضغوط حكومية وإدارية وسياسية ومالية بسبب عدم انحيازها.



ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مقدم البرامج في القناة، يلماز تونجا، قوله: " إنه لم يبق لدى القناة خيا آخر سوى وقف البث بسبب الضغط، بما في ذلك القيود على الإعلانات الدعائية".



وانطلقت قناة "فلاش تي في" عام 1992، وكانت من بين القنوات الخاصة الأولى على التلفزيون التركي.



