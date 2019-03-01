ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

قناة تركية تعلن وقف بثها بسبب ضغوط من الحكومة

الجمعة 01/مارس/2019 - 10:21 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلنت قناة "فلاش تي في" التلفزيونية التركية، اليوم الجمعة، أنها ستتوقف عن البث؛ بسبب الضغوط التي تتعرض لها من قبل الحكومة التركية.

وذكرت القناة في بيان لها: "نخفض صوتنا لبعض الوقت بسبب ضغوطات لا تطاق، نتعرض لها منذ فترة طويلة"، ولفتت إلى أنها تتعرض لضغوط حكومية وإدارية وسياسية ومالية بسبب عدم انحيازها.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مقدم البرامج في القناة، يلماز تونجا، قوله: " إنه لم يبق لدى القناة خيا آخر سوى وقف البث بسبب الضغط، بما في ذلك القيود على الإعلانات الدعائية".

وانطلقت قناة "فلاش تي في" عام 1992، وكانت من بين القنوات الخاصة الأولى على التلفزيون التركي.

ترشيحاتنا

مدرب إيفرتون: لاعبو ليفربول احتفلوا بالفوز علينا وكأنه التتويج بكأس العالم

شاهد.. تعليق عمرو أديب على حادث قطار محطة مصر

أصحاب الرايات السوداء يفضحون نتنياهو في الطريق العام.. فيديو

الآلاف يشيعون جثمان محمود حمزة مؤسس مركز القلب بالمحلة..صور وفيديو

خبير مفرقعات يفجر مفاجأة حول حادث محطة مصر

الأهلي والزمالك حبايب في نهائي دوري المحترفين لليد

أحمد حسن: فتح حساب بنكي لتقديم الدعم لشهداء ومصابي حادث محطة مصر.. فيديو

نصائح قالها الرسول للشباب والفتيات المقبلين على الزواج.. فيديو

رسالة مؤثرة من سعد لمجرد إلى والده في عيد ميلاده

تاجر تموين: نقل 4 سلع من الدعم إلى فارق نقاط الخبز خلال مارس

بكري: أبطال محطة مصر عرضوا حياتهم للخطر لإنقاذ المصابين

رئيس الاتحاد الإسباني يتخذ قرارا بشأن مستقبل الليجا بسبب الجماهير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أسوان يشيعون اثنين من ضحايا حادث قطار محطة مصر .. صور

بكماء تعاني الإهمال 12 عامًا بأسيوط.. والمحافظ يستجيب لها.. صور

تشييع جنازة رئيسة روتاري الإسكندرية ضحية قطار محطة مصر ..صور

مسعفان يعثران على 23 ألف جنيه في حادث بكفر الشيخ.. صور

الشيخ نصر الدين.. حكاية مسجد جدده الأمير درويش أفندي حاكم الواحات قبل 167 عاما.. صور

فيديو

عمرو أديب يهاجم سائق قطار محطة مصر: ودانا في 60 داهية.. فيديو
عمرو أديب: مفيش سكة حديد في العالم زيرو حوادث.. فيديو
مليون دولار لمن يزود واشنطن بمعلومات عن نجل بن لادن
شاهد.. تعليق عمرو أديب على حادث قطار محطة مصر
بطل حادث القطار: الحماية المدنية وصلت في أقل من 5 دقائق لمواجهة الحريق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟