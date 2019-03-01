أستاذ علم اجتماع: نحتاج إلى تعريف إجرائي للإيمان لبناء الحياة.. فيديو

قال الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم اجتماع،إننا بحاجة إلى تعريف إجرائي لمعنى الإيمان، بأنه ما وقر في القلب ويصدقه العمل عن طريق بناء الحياة وإدراك الحق ونشر الخير في المجتمع.



وأشار "زايد" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن كل الدراسات تؤكد أن الخطاب الخاص بالآخرة يكون أكثر سيطرة، فإما أن يتحدث الخطيب عن الماضي، أو عن الأخرة، ويبث الخوف والرعب في نفوس المستمعين، ويغيب عن خطابه التحدث عن الحاضر، وغالبا ما يتحول عمل الشخص للآخرة إلى عمل شكلي لا يسهم في بناء حياة دنيوية.



ونوه أستاذ علم الاجتماع، إلي أن ذلك الشخص لا يوجد بداخله إدراك لطبيعة الخير الموجود في الحياة، وطبيعة الجمال الموجودة في حياته الشخصية.