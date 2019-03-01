نتائج طيبة لهوكي الانزلاق بالمصري أمام حدائق الأهرام وجنوب الكهرباء



الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للمصري يتكون من الكابتن صلاح المهدي مشرفًا عامًا على اللعبة ، الكابتن أحمد سمير مديرًا فنيًا ، الكابتن ياسمين يحيى مدربًا عامًا ، الكابتن هاني عبد الهادي مديرًا اداريًا ، تحت الاشراف العام لحسن عمار عضو مجلس ادارة النادي.





حققت فرق هوكي الانزلاق بالنادي المصري نتائج طيبة أمام نظيرتها فرق حدائق الأهرام وجنوب الكهرباء وذلك خلال المباريات التي جرت بينهما على ملعب نادي مدينة نصر ضمن مباريات الدوري العام وقد جاءت النتائج لفريق تحت 14 سنة بنات بالفوز على فريق حدائق الاهرام 0/4 وسط تألق نجمات فريق المصرى ، احرز الاهداف رنا عبده “هدفان” ومريم حسن هدف وزلفى وليد هدف. تحت 17وفي مرحلة تحت 17 آنسات فاز فريق النادى المصرى أبطال كأس مصر والدورى العام الموسم الماضي على فريق حدائق الأهرام بنتيجة 1/10 ليستمر تصدره لترتيب جدول الدورى العام ، احرز اهداف المصرى اللاعبة المتألقة دائما هداف الدورى بسملة خلف خمسة اهداف ، وندى صلاح اربعة أهداف ، ومريم ياسر هدف.وفاز الفريق الأول رجال على فريق جنوب الكهرباء 6/7 وأحرز الأهداف نجم الفريق رامى سليمان هدفان والنجم ادهم الحفناوى هدفين ونجم نادى الزمالك المنضم هذا العام للنادى المصرى مصطفى رأفت هدفين.