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الأحد.. حاسبات المنصورة تنظم الملتقى الثالث لمطوري تكنولوجيا المعلومات

السبت 02/مارس/2019 - 07:00 ص
الاحد حاسبات المنصورة
الاحد حاسبات المنصورة تنظم الملتقي الثالث لمطوري تكنولوجيا
همت الحسينى
تنظم كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة " الملتقى الثالث لمطوري تكنولوجيا المعلومات" في الفترة من 3 إلى 5 مارس 2019 الملتقى يعد فرصة كبيرة للجمع بين التوجيه المهني والتدريب العملي للمهتمين بمجالات الحاسبات والمعلومات.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور حسن سليمان عميد كلية الحاسبات والمعلومات، بالشراكة مع معهد تكنولوجيا المعلومات وجمعية الدلتا لريادة الأعمال وبمشاركة لفيف من شركات تكنولوجيا المعلومات الفاعلة في سوق العمل التكنولوجي.

فيما يسلط الملتقى الضوء هذا العام في دورته الثالثة علي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز تطبيقات الواقع الافتراضي، إنترنت الأشياء، تعزيز جودة اختبار البرمجيات، دعم التوجه نحو تصميم البرامج الطبية، تطبيقات أمن المعلومات، تصميم وبرمجة تطبيقات الهواتف المحمولة، وتعزيز ثقافة العمل الحر ومساعدة الطلاب والخريجين على رسم المسار المهني الملائم وفق قدراتهم واهتماماتهم ومتطلبات سوق العمل.

كما يقام على هامش فعاليات الملتقى معرض مشاريع التخرج لطلاب الكلية بجانب معرضا للأعمال الفنية لطلاب الكلية، ومسابقة علمية لحل المشكلات بصورة برمجية عن طريق تصميم خوارزم ذكي فعال.

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