تفاصيل طرح 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان بالبورصة

قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال إن الحكومة وضعت خطة لطرح أول 5 شركات خلال المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة على أن يصل إجمالي عدد الشركات المطروحة 23 شركة بإجمالي قيمة تقترب من 80 مليار جنيه وفقا للتقديرات المبدأية لكي يعاد استغلالها فى عملية تدوير وهيكلة بقية الأصول غير المستغلة وتصل المرحلة الأولى منها إلى 4 مليارات جنيه.



وأضاف رؤوف، لـ صدى البلد، أن شركات المرحلة الأولى هي: الشرقية للدخان والإسكندرية لتداول الحاويات ومصر الجديدة للإسكان والإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك” وأبو قير للأسمدة، على أن تتضمن المرحلة الثانية 8 شركات.



وأوضح رؤوف أنه تم تغطية أولى هذه الطروحات الخميس 28 فبراير 2019 وهي الشرقيه للدخان بنسبة 4.5% من أسهم الشرقية للدخان المراد طرحها والتي تقدر بنحو 2 مليار جنيه و تم تغطيه الاكتتاب بالطرح الخاص 1.8 مره، فيما يُنتظر قرار الهيئة على الموافقه للطرح العام للمؤسسات المالية والأفراد يوم السبت 2 مارس 2019 وتتلقى الأوامر الأحد 3 مارس ويغلق الطرح العام الثلاثاء 5 مارس لنسبه 5% من إجمالي الطرح.



تابع: التوقيتات مناسبة للطروحات وذلك بعد إعلان عامر جروب خروجه من البورصة و شراء الأسهم بالكامل ومن قبل جلوبال تيلكم وقبلها بيسكو مصر الوطنية لمنتجات الذرة وتعد سيولة هذه الأسهم تخدم الطروحات الجديده مع صرف بعض الشركات لأرباحها مثل المصريه للاتصلات و توقعات بتحسن مناخ الاستثمار الفتره القادمة.



وطالب خبير أسواق المال بالمزيد من الترويج واستهداف غير المستثمريين بالبورصة عن برامج هذه الشركات وأهدافها ومنتاجاتها واستفادة الاقتصاد المصري من برنامج الطروحات الحكومية بشكل عام واستفادة الأفراد منه.