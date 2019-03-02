السجن تهذيب وإصلاح.. مشروع قانون لاستغلال السجناء في تعمير الصحراء.. برلماني: فكرة جيدة تأخرنا في تنفيذها.. وحنفي: يجب دراسته من الناحيتين الأمنية والقانونية

مشروع قانون لاستغلال السجناء فى تعمير الصحراء

برلماني: تأخرنا كثيرًا في استغلال السجناء في الأعمال الإنتاجية

برلماني: أخشى مخالفته لقانون العقوبات

تغيرت نظرة التعامل مع السجناء، مؤخرًا، فبدأت تدور حول الفكرة الأساسية التي أنشئ لها السجن، ليكون بمثابة إصلاح وتهذيب، لا مجرد تقييد للحرية فقط.ومن منطلق هذا الإصلاح والتهذيب، تكون الاستفادة منه واستغلال الفترة التي يقضيها خلف القضبان، لتكون نواة لإعادة دمجه مرة أخرى في المجتمع، يسعى البرلمان لإصدار مشروع قانون من خلال يستيح استغلال السجناء في تعمير الصحراء.وأعلن النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، عن إعداده لمشروع قانون بشأن استغلال السجناء فى تعمير الصحراء، وذلك من خلال زراعة مساحات كبيرة من الأراضى وإقامة المشروعات بها، خاصة أن السجناء طاقة بشرية يمكن الاستفادة منها.وقال رفعت، فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن السجناء عناصر بشرية يجب استغلالها، بما يعود بالفائدة على المجتمع، مشيرا إلى أن تلك الطاقات من شأنها إنتاج محاصيل بديل لما يتم استيراده من الخارج سواء الفول أو القمح وغيرها.وأضاف النائب أن التحول لسجن مفتوح أمر ضروري، إلا أن تلك الآلية سيتم تطبيقها على السجناء الذين لا يمثلون تهديدا على الأمن القومي المصري.وأيد النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فكرة مشروع قانون استغلال السجناء في تعمير الصحراء، وتعتبر جيدة في حد ذاتها، إلا أنه يجب دراستها من الناحيتين القانونية والأمنية.وأوضح "حنفي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مشروع القانون يمكن تطبيقه على أحكام السجن مع الشغل، أما الأحكام الأخرى فهي سجن فقط، وتهدف إلى تقييد الحرية في الأساس، وبالتالي فإن مشروع القانون قد يتعارض مع هذه المادة.وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أنه يجب دراسة مشروع القانون كذلك من الناحية الأمنية، وضمان الحفاظ على السجناء، لأن هناك أحكام جنائية، قد يقوم أصحابها بعمليات هروب.كما أشاد النائب صبحي الدالي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو لجنة حقوق الإنسان، بمشروع القانون، مؤكدًا أن استغلال السجناء في الأعمال والإنتاج، طريق سلكه كثير من دول العالم المتقدم، وكان علينا تطبيقه منذ فترة.وقال "الدالي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن عمل السجناء في تعمير الصحراء، له انعكاسات إيجابية كثيرة، سواء على السجين، أو الدولة، فمن جهة يجعل السجناء يعيشون حالة تعمل على إصلاح وتهذيب أنفسهم، فضلًا عن استفادة الدولة من وجود أيدٍ عاملة.وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تعلم السجناء الزراعة، عن طريق تعمير الصحراء، يعلمهم معنى الصبر وتحمل المسئولية، مؤكدًا أهمية تعلم السجناء حرفا خلال فترة سجنهم، وهو أكبر عامل لتهذيبهم.