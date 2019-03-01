داعية بالأوقاف: الانتماء للوطن عقيدة راسخة في الشريعة الإسلامية

قال الدكتور إبراهيم رضا، إمام وداعية بالأوقاف، إن الانتماء للوطن عقيدة راسخة في الشريعة الإسلامية، والخطاب "المستحدث المعلب" يعتبر الوطن ترابا عفِنا.



وأضاف رضا، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك حاجة لتجديد الخطاب الديني، لأن الخطاب كان لا يعبر عن الواقع وتمزيقي ويعمل على تفتيت الأمة الواحدة، وكان خطاب مغيب ومستورد من الخارج، وحينها حصل انفصام في الشخصية.



وتابع الدكتور إبراهيم رضا، إمام وداعية بالأوقاف، أن هناك حاجة ماسة لوجود جيل من الصف الثاني من الدعاة يحملون فكر يعبر عن الواقع، ومشاكل الآمة وتحديد آليات التجديد، وتجديد الفكر الديني.

