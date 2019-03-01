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ديني

الفرق بين قيام الليل والتهجد وأيهما أفضل .. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 10:48 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور المفتي من سائل يقول "ما الفرق بين قيام الليل والتهجد وأيهما أفضل؟".

أجاب مستشار المفتي خلال لقائه على فضائية "الناس" أن قيام الليل والتهجد الاثنان واحد، قيام الليل يكون قبل منتصف الليل والتهجد في الثلث الأخير من الليل.

وأضاف: "لو المسلم قايم يتهجد يفضل وقت السحر، ويجوز صلاة قيام الليل من بعد العشاء".

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