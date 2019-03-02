أزمة الألف مصنع.. لجنة المشروعات الصغيرة تعلن استجواب الحكومة حال عدم الحل .. ونواب: أمهلناهم فترة والفترة المقبلة ستشهد تذليل العقبات

المصيلحي: أعطينا الحكومة مهلة لحل مشكلة مستثمري الألف مصنع





نائب: الفترة المقبلة ستشهد تذليل جميع العقبات





برلماني: يجب أن تكون الحكومة جادة في حل الأزمة





في الوقت الذي تسعى الدولة لتوفير مناخ جيد للاستثمار، وإعمال فكرة الشباك الواحد للتيسير على المستثمرين، يقبع مستثمري الألف مصنع في مشاكل كبيرة تتعلق بعدم توافر البنية التحتية اللازمة وتزفير الأمن اللازم لهم، مما دفع الدكتور محمد مرعي، رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتصريح بأن البرلمان سيستجوب الحكومة إذا لم تحل مشاكل مستثمرى الألف مصنع، مشيرًا إلى أن المشكلات تتضمن سوء أحوال الطرق والأراضى، وكذلك مشكلات أخرى فى الصرف الصحى والإنارة، وأن من بين 1000 مصنع، قد حصل 300 فقط على مرافق، فيما يحاول آخرين منذ عشر سنوات الحصول على مرافق بمذكرات أرسلوها إلى مجلس الوزراء ولم ينجحوا فى ذلك.





وقال النائب عمر المصيلحي عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالبرلمان، إن اللجنة عقدت جلسات استماع، لمعرفة مشاكل مستثمري الألف مصنع، وذلك بحضور ممثلي الهيئات التنفيذية، منتصف الشهر الماضي.





وأضاف "المصيلحي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المستثمرين عرضوا المشكلات التي تواجههم، والتي جاء على رأسها عدم إدخال مرافق للمصانع، وعدم توفير الحراسة اللازمة، مشيرًا إلى أن مندوب وزارة الداخلية، قام بوعدهم بحل الأزمة الأمنية.





وأشار عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالبرلمان، إلى أن اللجنة أمهلت الحكومة مدة زمنية لحل أزمة المستثمرين بمنطقة الألف مسكن.





في المقابل طمأن النائب عزت المحلاوي، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمجلس النواب، مستثمري الألف مصنع، مؤكدًا على أن الفترة المقبلة، سوف تشهد تذليل جميع العقبات التي تواجههم.





وقال "المحلاوي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: إن ممثلين عن البنك المركزي والزراعي، كانوا حاضرين اجتماع اللجنة مع مستثمري الألف مصنع، ووعدوا بحل وتذليل جميع العقبات التي تقف أمام المستثمرين هناك.





من جهته، شدد النائب إبراهيم نظير، لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، على ضرورة الإسراع لحل أزمة مستثمري الألف مصنع، لأن ساتمرارها بهذا الشكل يضر بالاقتصاد القومي، وبحالة الاستثمار، ونحن في أشد الحاجة إليه.





وقال "نظير"، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: يجب أن نزرع الثقة في نفوس المستثمرين وتوفير البنية التحتية اللازمة لهم، مشيرًا إلى أنه بوجود هذه المشاكل والعقبات في طريق مستثمري الألف مصنع، يعني أن الحكومة غير جادة في الاستثمار، وهذا لا يخدم المرحلة التي تمر بها مصر.



