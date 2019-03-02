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حوادث

حبس عاطل كون عصابة لسرقة المنازل بالنزهة

السبت 02/مارس/2019 - 07:00 ص
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
محمد العيسوي
أمرت نيابة النزهة الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كون تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المنازل بأسلوب كسر كالون الباب.
وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات وضبط وإحضار المتهم الهارب. 

تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من "نجوى .ح".، 72 سنة، "ربة منزل" - مقيمة دائرة القسم، بأنها عقب عودتها من السفر إكتشفت كسر كالون الشقة سكنها وسرقة (مشغولات ذهبية - طبنجة مرخصة خاصة بزوجها)، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها حيازة أيمن .ع، 52 سنة، "عاطل" ومقيم قسم شرطة الهرم ، والسابق اتهامه فى 11 قضية آخرهم قضية "سرقة مساكن" وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزته الأدوات المستخدمة فى وهى عبارة عن (6 مفتاح إنجليزى- مفتاح سوستة- أجنة حديدية).

بمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف بتكوينه تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر كالون الباب" بالاشتراك مع "طارق .ح.ع" 51 "عاطل" ومقيم دائرة قسم شرطة الهرم ، وله محل إقامة أخر ـ دائرة قسم شرطة السيدة زينب "جارى ضبطه"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، كما تم ضبط (3 شاشة - جهاز كمبيوتر "لاب توب" - 2 دفاية- 2 جهاز رسيفر- جهاز تابلت - مكواة- 2 سماعة صغيرة -سماعة كبيرة - 2 كاميرا - 15 ساعة يد- 5 هواتف محمولة- كاميرا مراقبة- 5 نظارات - مجموعة من الاكسسوارات الحريمى).

أقر أن جميعها من متحصلات وقائع سرقة، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته والهارب بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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