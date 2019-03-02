حبس عاطل وعامل لسرقتهما حقيبة سيدة بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة حقيبة إحدى السيدات بشارع المرغني.



تعود الواقعة عندما تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمنطقة شارع الميرغنى مع شارع الأهرام بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة من ضبط كلا من "سيد.م."- 60 سنة - عاطل ، ومسجل خطر، ومحمد.خ، 29 سنة، عامل ، ومقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية- سبق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم باب الشعرية "سرقة متجر"اثناء إستقلالهما دراجة نارية ملك وقيادة الأول "، وبحوزتهما حقيبة يد حريمى بداخلها (مبلغ مالى, مجموعه من المفاتيح).



بمناقشتها عن مصدر المضبوطات حوزتهما إعترفا بسرقتها من "شيرين.م"، 19 سنة ، ومقيمة بالجيزة بأسلوب "الخطف "مستقلين الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما حال سيرها بدائرة القسم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.