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رياضة

حسن المستكاوي لـ أجيري: فين عبدالله السعيد وعبدالله جمعة.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 11:44 م
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
حسن العمدة
علق حسن المستكاوي الناقد الرياضي على قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهة النيجر فى تصفيات أمم أفريقيا.

وقال المستكاوي، خلال لقائه علي قناة "أون سبورت"، إنه لا يصح اختبار بعض اللاعبين استعدادا لأمم أفريقيا عقب 3 شهور .

وشدد المستكاوي ، على أنه من المفترض اختبار 3 لاعبين بالكثير مع المنتخب وليس اختبار قائمة جديدة من اللاعبين.

وواصل أن مباراة نيجيريا يجب أن يخوض أجيري اللقاء باللاعبين الأساسيين لآنه يعد منتخبا قويا والجميع يتقن ذلك.

وأكمل ، أنه يتعجب لعدم انضمام عبدالله السعيد ، وعبدالله جمعة ، كريم نيدفيد ، وحسين الشحات ، مع العلم أن أجيري ضم 6 لاعبين لا يلعبون مع فريقهم فى الدوري .

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