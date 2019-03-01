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رياضة

حصاد الرياضة المصرية ليوم الجمعة 1-3-2019

الجمعة 01/مارس/2019 - 11:40 م
القسم الرياضي
شهد اليوم الجمعة العديد من الأخبار والأحداث على مستوى الرياضة المصرية، كان أبرزها صلاة الغائب علي ضحايا حادث محطة مصر من قبل الرياضيين، وتعادل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مع منافسه الزمالك فى إطار الجولة السابعة في نهائي دوري المحترفين للموسم المحلي 2018 /2019.

وينقل لكم موقع صدى البلد حصاد أخبار الكرة المصرية اليوم الجمعة 1-3-2019:

وزير الشباب وأحمد حسن ونجوم الرياضة يؤدون صلاة الغائب على شهداء محطة مصر.. صور
أدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والصقر أحمد حسن صلاة الغائب بمركز شباب الجزيرة، جاء ذلك بحضور عدد من كبار الرياضيين والإعلاميين فى مقدمتهم حازم إمام، سيد معوض، عبد الظاهر السقا، علاء نبيل، سيف زاهر، والكاتب عصام شلتوت.

صبحي: الشباب الرياضيون المشاركون بحملة التبرع بالدم نموذج مشرف.. فيديو
شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في حملة "تحيا مصر" للتبرع بالدماء لمصابي حادث قطار محطة مصر، وذلك بمركز شباب الجزيرة.

النجوم مكتمل الصفوف استعدادًا لمباراة حرس الحدود
دخل الفريق الأول لنادي النجوم بقيادة مؤمن سليمان المدير الفني الجديد، في معسكر مغلق اليوم - الجمعة - في أحد فنادق القاهرة، وذلك استعدادا لمواجهة حرس الحدود غدا - السبت.

23 لاعبا في قائمة المصري لمباراة طلائع الجيش
أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن قائمته المختارة للانضمام للمعسكر المغلق الذي ينتظم فيه الفريق مساء اليوم بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة وذلك استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري.

حلمي طولان يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة الداخلية
أعلن حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن اختيار 18 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق اليوم استعدادًا مباراة الداخلية، بالدوري العام.

وزير الرياضة يشهد فعاليات اللقاء المجمع التنافسي للمشروع القومي للموهبة.. صور
شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم، الجمعة، فعاليات اللقاء المجمع التنافسي للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لمراكز الواعدين فى رياضات ألعاب القوى-المصارعة-الجودو

الأهلي والزمالك حبايب في نهائي دوري المحترفين لليد
تعادل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مع منافسه الزمالك بنتيجة 23 / 23 فى إطار الجولة السابعة في نهائي دوري المحترفين للموسم المحلي 2018 /2019

اليوم.. 6 مصريين فى نصف نهائي بطولة العالم للإسكواش بشيكاغو
تنطلق اليوم الجمعة منافسات الدور نصف النهائى لبطولة العالم للاسكواش التى تستضيفها مدينة شيكاغو الأمريكية وتبلغ قيمة جوائزها المادية 500 ألف دولار للرجال ومثلها السيدات

11 سفيرا في الأهلي لحضور مؤتمر البطولة الدبلوماسية.. الأحد
يعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا، في الواحدة ظهر بعد غدٍ الأحد في مقره بالجزيرة، بحضور 11 سفيرا، يتقدمهم الألماني يوليوس جيورج لوي؛ للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة ببطولة الأهلي الدبلوماسية لكرة القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسية، والتي ينظمها النادي بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية.

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