ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ القاهرة: 600 أتوبيس نقل عام لخدمة الجماهير ببطولة افريقيا

السبت 02/مارس/2019 - 07:37 ص
محافظ القاهرة : 600
محافظ القاهرة : 600 أتوبيس نقل عام لخدمة الجماهير
عبد العزيز جمال
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على استعداد المحافظة لإقامة فعاليات بطولة الأمم الافريقية المقرر عقدها خلال يونيو القادم والتي تحظى القاهرة بالنصيب الأكبر من هاحيث تعقد بها مباريات مجموعتين من مجموعات البطولة الست الي جانب استضافتها لحفلى الافتتاح والختام.

ووجه محافظ القاهرة رئيس هيئة النقل العام بازالة كافة الاعلانات المشوهة الموجودة على الاتوبيسات ولصق شعار البطولة بدلًا عنها ، وتخصيص أسطول كامل لا يقل عن 600 أتوبيس لخدمة نقل الجماهير من الميادين الكبرى والمواقف العامة إلى أماكن اقامة المباريات مع التنسيق مع هيئة أستادى القاهرة والدفاع الجوى لتخصيص أماكن انتظار الاتوبيسات ووضع لوحات ارشادية للمواطنين .

وشدد المحافظ على أهمية ظهور العاصمة بالمظهر اللائق بها كأقدم وأكبر مدينة بأفريقيا كلها ليس فى أماكن ومحيط اقامة المباريات واقامة الفرق الرياضية فحسب ولكن بكافة أحياء العاصمة وخاصة الاماكن السياحية والتراثية .

ترشيحاتنا

جهاز كشف الجواسيس.. يفضحهم حتى لو لبسوا أقنعة

تريزيجيه عن خطوته المقبلة: تلقيت 6 عروضا في الفترة الماضية

رزق الصياد واسع.. عثر على سمكة 25 كيلوجرام في بحيرة

سيدة تكبر في عمرها 8 مرات في حالة نادرة بين 50 مليون شخص.. صور

اليمن تدعو إيران للتوقف عن زعزعة أمن المنطقة ودعم ميليشيات الحوثي

محافظ القاهرة: 600 أتوبيس نقل عام لخدمة الجماهير ببطولة افريقيا

فضيحة.. منظمات حقوق المرضى متهمة بتلقى رشوة من الشركات الأمريكية

الجيش الروسي يتزود بأنواع جديدة من الذخائر

حبس عاطل ساوم أجنبية على إعادة جواز سفرها بالبساتين

طريقة تحضير جبنة دايت في المنزل تكفي لشهر

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

أنباء عن تشكيل حكومة جديدة في الجزائر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

90 صورة لفناني الحرف التراثية بالوادي الجديد..فتيات يغزلن علي خيوط السجاد..وشباب يبدعون بحرق الطين

أهالي أسوان يشيعون اثنين من ضحايا حادث قطار محطة مصر .. صور

بكماء تعاني الإهمال 12 عامًا بأسيوط.. والمحافظ يستجيب لها.. صور

تشييع جنازة رئيسة روتاري الإسكندرية ضحية قطار محطة مصر ..صور

مسعفان يعثران على 23 ألف جنيه في حادث بكفر الشيخ.. صور

فيديو

توقعات الجماهير لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو الانجولي
عمرو أديب يثبت تلقي حمد بن جاسم لرشوة بشهادة أحد العاملين في بنك باركليز.. فيديو
عمرو أديب مدافعًا عن محمد صلاح: حملة ممنهجة لتشويه اللاعب.. فيديو
بعد ضبطهم.. أديب يعرض فيديو لعصابة السطو على محل مجوهرات حدائق الأهرام
حسن المستكاوي لـ أجيري: فين عبدالله السعيد وعبدالله جمعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟