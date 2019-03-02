محافظ القاهرة: 600 أتوبيس نقل عام لخدمة الجماهير ببطولة افريقيا

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على استعداد المحافظة لإقامة فعاليات بطولة الأمم الافريقية المقرر عقدها خلال يونيو القادم والتي تحظى القاهرة بالنصيب الأكبر من هاحيث تعقد بها مباريات مجموعتين من مجموعات البطولة الست الي جانب استضافتها لحفلى الافتتاح والختام.



ووجه محافظ القاهرة رئيس هيئة النقل العام بازالة كافة الاعلانات المشوهة الموجودة على الاتوبيسات ولصق شعار البطولة بدلًا عنها ، وتخصيص أسطول كامل لا يقل عن 600 أتوبيس لخدمة نقل الجماهير من الميادين الكبرى والمواقف العامة إلى أماكن اقامة المباريات مع التنسيق مع هيئة أستادى القاهرة والدفاع الجوى لتخصيص أماكن انتظار الاتوبيسات ووضع لوحات ارشادية للمواطنين .



وشدد المحافظ على أهمية ظهور العاصمة بالمظهر اللائق بها كأقدم وأكبر مدينة بأفريقيا كلها ليس فى أماكن ومحيط اقامة المباريات واقامة الفرق الرياضية فحسب ولكن بكافة أحياء العاصمة وخاصة الاماكن السياحية والتراثية .

