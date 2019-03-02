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فن

يسرا اللوزي: لا يمكن رفض فرصة المشاركة في لجان التحكيم

السبت 02/مارس/2019 - 01:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
عبَّرت الفنانة يسرا اللوزي، عن سعادتها بمشاركتها مؤخرا كـ"عضو لجنة تحكيم" في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لمهرجان أسوان السينمائي لسينما المرأة في دورته الثالثة.

وقالت " اللوزى " فى تصريحات لـ"صدى البلد" إن الفنان لا يمكن أن يرفض فرصة تجعله عضو لجنة تحكيم فى أي مهرجان سينمائي.

وأوضحت ان مشاركتها كعضو لجنه تحكيم فى 3 مهرجانات؛ جعل لديها "حس النقد الفني، وقدرة على تحليل الأعمال السينمائية".

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