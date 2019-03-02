يسرا اللوزي: لا يمكن رفض فرصة المشاركة في لجان التحكيم

عبَّرت الفنانة يسرا اللوزي، عن سعادتها بمشاركتها مؤخرا كـ"عضو لجنة تحكيم" في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لمهرجان أسوان السينمائي لسينما المرأة في دورته الثالثة.



وقالت " اللوزى " فى تصريحات لـ"صدى البلد" إن الفنان لا يمكن أن يرفض فرصة تجعله عضو لجنة تحكيم فى أي مهرجان سينمائي.



وأوضحت ان مشاركتها كعضو لجنه تحكيم فى 3 مهرجانات؛ جعل لديها "حس النقد الفني، وقدرة على تحليل الأعمال السينمائية".