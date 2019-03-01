يوم مع مسؤول.. أبو شقة يطلق مبادرة لإظهار ما أنجزته الحكومة من مشروعات

أطلق المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد مبادرة جديدة دعا فيها الإعلام بجميع وسائله المقروءة والمرئية والمسموعة، إلى العمل بشكل يومى على إظهار ما أنجزته الحكومة من مشروعات، عن طريق المواجهة بين المواطن والمسئول، للرد على أسئلة المواطنين، وأن يكون هذا العمل تحت عنوان «يوم مع مسئول»، بحيث تعرض وسائل الإعلام لقاء مع وزير أو محافظ، ليكون بمثابة مواجهة بين المسئول والمواطنين، تطرح فيها الحقائق بشفافية كاملة، لكى يكون المواطن على علم بما يجرى تنفيذه من أعمال ومشروعات تصب فى صالحه، ويطرح المواطن ما يعانى منه من مشكلات، حتى يكون المسؤول على بينة منها، ويتم بحث هذه المشكلات للوصول إلى حلول لها.



وأوضح أن هذا الإجراء هو نوع من أنواع الديمقراطية فى ظل السعى إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة، قائمة على الاحترام المتبادل بين المواطن والحكومة، بحيث يحصل المواطن على حقه، وفى الوقت نفسه يكون على دراية بما تفعله الحكومة من أجله.



وأضاف «أبوشقة» أن هذا الاقتراح هدفه إطلاع الشعب على كل شىء، لتمكين المواطن من الوعى الكامل بما يجرى، وللرد على الشائعات وعدم ترك الفرصة للمتربصين الذين يحاولون إثارة البلبلة ونشر التشكيك بين أبناء الشعب، ولأجل إظهار المشروعات التى سيستفيد منها الأبناء والأحفاد.



وأشار رئيس الوفد إلى أن مصر تنعم الآن بالاستقرار الأمنى بعد فترة من الركود السياسى والاقتصادى، وأنه فى إطار تأسيس الدولة الديمقراطية العصرية يجب أن يكون الشعب على وعى بكل ما تفعله الحكومة من أجله وأجل أبنائه وأحفاده.



وأوضح «أبوشقة» أن المصرى لديه طيبة وأصالة، تتجلى عندما تتعرض الدولة للخطر، ومصر تتعرض لمؤامرات ومحاولات لإسقاط الدولة، ولا بد أن يكون هناك بيان لما يتم إنجازه، ومواجهة بين المسئول والمواطن، لكشف الحقائق، حتى يؤدى الشعب دوره بالمشاركة فى الأعباء مع الدولة المصرية، ويعمل بيان الحقائق على القضاء على الفتن.



واقترح رئيس الوفد أن تكون هناك إدارة مسئولة للإعداد لهذا الإجراء والتنسيق بين وسائل الإعلام والحكومة، حتى تتم مواجهة الشائعات فى ظل حروب الجيل الرابع التى تستلزم من الحكومة كشف الحقائق، ومن الشعب الوعى بما يجرى لإسقاط الدولة المصرية.