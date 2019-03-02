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تعليم

خطوات وزارة التعليم لإجراء امتحانات المصريين بالخارج.. نهاية مارس

السبت 02/مارس/2019 - 12:41 ص
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية وال
ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أنه تم الاستعداد لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج والتي سيتم عقدها في 196 سفارة وقنصلية بعدد 49 ألفا و941 طالبا.

وأضاف حجازي في بيان له، أن امتحانات الدور الأول للمصريين في الخارج ستكون نهاية شهر مارس الجاري، على أن تكون امتحانات الدور الثاني بداية من شهر يوليو المقبل.

واستعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإجراء الامتحانات للمصريين بالخارج في 196 سفارة وقنصلية لعدد 49 ألفا و941 طالبا من خلال الخطوات التالية:

1ـ إعلان أرقام جلوس الطلاب عبر الموقع الرسمى للوزارة.

2ـ 30 مارس انطلاق الامتحانات فى قرابة 96 سفارة وقنصلية.

3ـ وضع أسئلة الامتحانات وطباعتها.

4ـ وضع خطة لتسفيرها بالتنسيق مع بعض الجهات الأخرى.

5ـ اختيار أعضاء بعثة الإشراف على الامتحانات فى بعض الدول.

6ـ انتهاء مرحلة التقدم للامتحانات عبر الموقع الرسمى للوزارة.

7ـ تصحيح كراسات الإجابة فى الإدارة العامة للامتحانات من خلال مقدرى درجات ومصححين.

8ـ إعلان نتيجة الطلاب على موقع الوزارة عقب اعتمادها.

9ـ التنسيق مع كافة الجهات لمراقبة أعمال الامتحانات فى السفارات والقنصليات.

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