عيد ميلاد برين سات يثير الشكوك حول طلاقها

أثار المنشور الذى قامت بنشره الممثلة التركية برين سات عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام ، بمناسبة الاحتفال عبد ميلادها الـ 35 ، شكوك حول وجود خلافات قوية مع زوجها كينان دوغلو.
حيث كشف برنامج الصفحة الثانية المذاع على احدى القنوات التركية ان برين سات طلبت الطلاق من زوجها الموسيقى الشهير كينان دوغلو ، الا انه يحاول إثنائها عن هذا الأمر.
وأضاف البرنامج ان برين سات لم تشير الى زوجها "دوغلو" خلال المنشور الذى قامت بنشره ليلة عيد ميلادها، وعلى الناحية الاخرى لم يبدى زوجها الى تعليق أو يقوم بتهنئتها.