عيد ميلاد برين سات يثير الشكوك حول طلاقها

أثار المنشور الذى قامت بنشره الممثلة التركية برين سات عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام ، بمناسبة الاحتفال عبد ميلادها الـ 35 ، شكوك حول وجود خلافات قوية مع زوجها كينان دوغلو.





حيث كشف برنامج الصفحة الثانية المذاع على احدى القنوات التركية ان برين سات طلبت الطلاق من زوجها الموسيقى الشهير كينان دوغلو ، الا انه يحاول إثنائها عن هذا الأمر.



