توفيق عكاشة: القمة العربية الأوروبية دليل على قوة مصر

قال الإعلامى توفيق عكاشة، إن القمة العربية الأوروبية دليل على قوة مصر، بعد نجاحها فى العودة القوية لقارة أفريقيا ورئاستها لاتحادها، حيث أتى لحضورها 24 حاكما لـ24 دولة أوروبية من مجموع 28 دولة أوروبية.



وأضاف عكاشة، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" الذى يذاع عبر شاشة قناة الحياة، أن زعماء أوروبا أتوا إلى مصر فى الأيام الأخيرة، وهي تعد أكبر قارة اقتصادية وتملك أسلحة لجيوشها العظمى في العالم، وهذا يدل على قوة وعظمة مصر التى تترأس العام الحالى الاتحاد الأفريقى، بعد إقصائها منه منذ 5 سنوات.



وأشار إلى أن التمثيل الوظيفى للحضور بالقمة العربية الأوروبية، يعكس قوة مصر بين دول العالم العظمى، وقال: إن لم تكن مصر قوية فى 5 سنوات فقط؛ لما جاء هذا العدد من الزعماء والقادة ما بين الأوروبيين والعرب.