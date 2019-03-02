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ثقافة

زوار من مختلف الجنسيات يملأون شارع المعز.. والمنسق العام:مستعدون لاستقبالهم في أي وقت..صور

السبت 02/مارس/2019 - 01:42 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
كشف شريف فوزي المنسق العام لشارع المعز أن الحركة السياحية في تحسن مطرد، وهذا ملاحظ من تعدد الجنسيات التي تزور الشارع يوميا،ونحن مستعدون لاستقبال زواره المصريين والأجانب في أي وقت.

جاء ذلك بمناسبة الإقبال الكبير الذي شهده الشارع الجمعة وتنوع الزوار ما بين سائحين مصريين وأجانب.

وقال إن إدارة القاهرة التاريخية بقيادة محمد عبد العزيز،حريصة تماما على توفير المناخ المناسب لجميع الزائرين لمعالم أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم. 

وأوضح أنه من أبرز الآثار التي يمكن لزوار الشارع الاستمتاع بها سبيل وكتاب خسرو باشا وهو عثماني،وقبة الصالح نجم الدين أيوب آخر سلاطين المماليك والتي أنشأتها الملك شجر الدر وكانت تحوي ما يشبه متحفًا لمقتنيات السلطان.

وضريح السلطان، ثم قبة الناصر قلاوون والتي هي جزء من مجموعته الشهيرة، والتي تشتمل على قبة ضريحية، ومدرسة، وخانقاه، وبيمارستان، ويعتبر المارستان القلاووني من أوائل المستشفيات العامة في العالم وسبقه أحمد بن طولون، وصلاح الدين الأيوبي.

ومتحف النسيج المصري كمعلم من أبرز معالم الشارع، والذي يؤرخ للنسيج المصري منذ العصر المصري القديم وحتى العصر الحديث،و جامع الحاكم بأمر الله الفاطمي والذي يحتل المساحة بجانب باب الفتوح، ويعتبر معلمًا مهمًا وهدفًا لكل زوار الشارع.
زوار من مختلف الجنسيات يملأون شارع المعز.. والمنسق العام:مستعدون لاستقبالهم في أي وقت..صور
زوار من مختلف الجنسيات يملأون شارع المعز.. والمنسق العام:مستعدون لاستقبالهم في أي وقت..صور
زوار من مختلف الجنسيات يملأون شارع المعز.. والمنسق العام:مستعدون لاستقبالهم في أي وقت..صور
زوار من مختلف الجنسيات يملأون شارع المعز.. والمنسق العام:مستعدون لاستقبالهم في أي وقت..صور
زوار من مختلف الجنسيات يملأون شارع المعز.. والمنسق العام:مستعدون لاستقبالهم في أي وقت..صور
زوار من مختلف الجنسيات يملأون شارع المعز.. والمنسق العام:مستعدون لاستقبالهم في أي وقت..صور
زوار من مختلف الجنسيات يملأون شارع المعز.. والمنسق العام:مستعدون لاستقبالهم في أي وقت..صور
زوار من مختلف الجنسيات يملأون شارع المعز.. والمنسق العام:مستعدون لاستقبالهم في أي وقت..صور
زوار من مختلف الجنسيات يملأون شارع المعز.. والمنسق العام:مستعدون لاستقبالهم في أي وقت..صور
زوار من مختلف الجنسيات يملأون شارع المعز.. والمنسق العام:مستعدون لاستقبالهم في أي وقت..صور
زوار من مختلف الجنسيات يملأون شارع المعز.. والمنسق العام:مستعدون لاستقبالهم في أي وقت..صور
زوار من مختلف الجنسيات يملأون شارع المعز.. والمنسق العام:مستعدون لاستقبالهم في أي وقت..صور
زوار من مختلف الجنسيات يملأون شارع المعز.. والمنسق العام:مستعدون لاستقبالهم في أي وقت..صور
زوار من مختلف الجنسيات يملأون شارع المعز.. والمنسق العام:مستعدون لاستقبالهم في أي وقت..صور
زوار من مختلف الجنسيات يملأون شارع المعز.. والمنسق العام:مستعدون لاستقبالهم في أي وقت..صور

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