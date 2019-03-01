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فن

موعد طرح فيلم الرعب US في السينما

الجمعة 01/مارس/2019 - 11:43 م
صدى البلد
محمد نبيل
ينطلق فيلم الرعب US، يوم 22 مارس الجاري فى دور العرض، وهو من إخراج جوردان بيل، الحاصل على جائزة الأوسكار عن فيلم Get Out.

وتدور أحداث الفيلم حول "أب وأم يأخذان أطفالهما إلى منزل على الشاطئ من أجل الاسترخاء مع الأصدقاء، قبل أن يتدخل فى إجازتهم بعض الغرباء دون دعوة؛ لتتحول الإجازة إلى جحيم مخيف".

والفيلم من بطولة مجموعة متميزة من النجوم منهم "تيم هيدكر، آنا ديوب، شاهدى رايت جوزيف، إيفان أليكس، وماديسون كارى"، بالإضافة إلى التوأم "نويل وكالي شيلدون".

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