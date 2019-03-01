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ديني

دار الإفتاء تحذر الآباء من لعبة مومو.. وتطالب بحظرها

الجمعة 01/مارس/2019 - 11:39 م
صدى البلد
محمود ضاحي
حذرت دار الإفتاء المصرية، من المشاركة في اللعبة المسمّاة بـ"مومو MOMO"، وعلى من استُدرِج للمشاركة فيها، أن يُسارِعَ بالخروج منها.

وأهابت الدار، في بيان لها، بالجهات المعنية، تجريم هذه اللعبة، ومَنْعَها بكل الوسائل الممكنة.

وطالبت الآباء بمتابعة أولادهم، والحرص على معرفة الألعاب التي يلعبونها حتى نقيهم شرها، موضحة أنه يُقال إن الرسائل المصاحبة للصورة تُشجع الأطفال إما على القيام بأعمال مؤذية لأحبائهم، أو وضع أنفسهم بمواقف خطرة، أو حتى الانتحار.

وأصدرت العديد من المدارس في المملكة المتحدة، تحذيرات، حتى الآن، كانت قد وُجهت لأولياء الأمور، حول "تحدي مومو"، فضلًا عن المنشورات التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بـ "التحدي".

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