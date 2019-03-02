دعايا انتخابية وتمكين القوة الناعمة سياسيا... أبرز نشاط مستقبل وطن بالمحافظات.. الحزب يدعم شقيق الراحل محمود الخشن في تكميلية أشمون.. ودورات لتمكين المرأة من تقلد المناصب

مستقبل وطن يدعم شقيق الراحل محمود الخشن في تكميلية أشمون

نشاط مكثف للمرأة والإعلام بأمانة مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة





نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة المنوفية، مؤتمرا لدعم ومساندة مرشح الحزب المحاسب أحمد الخشن فى دائرة أشمون، وذلك فى إطار الدعاية الانتخابية للمرشح.





وقالت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، أن المؤتمر حضره عدد كبير من سيدات وفتيات مركز أشمون.





من جانبه، أكد المحاسب أحمد الخشن على أهمية مشاركة المرأة فى الانتخابات ودورها الهام فى صنع مستقبل مصر.





وأضافت أمانة الحزب أن المشاركات أبدت فى المؤتمر الحماس الشديد والعزم على المشاركة بفاعلية فى اختيار المحاسب أحمد الخشن.





وكان نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، مؤتمرا جماهيريا حاشدا الأسبوع الماضى لدعم مرشح الحزب، أحمد الخشن الذي ينافس علي مقعد شقيقه الراحل محمود الخشن الذي وافته المنية منذ شهرين، وذلك بحضور كبار عائلات المنوفية فى مركز قورص فى أشمون.





وقال "الخشن"، أن قرار ترشحه للبرلمان جاء بعد مطالبات عديدة من أهالي وشباب القري التابعة للدائرة ليستكمل ما تم إنجازه في الدائرة ومساعدتهم في تقديم الخدمات للأهالي، مؤكدًا إن شباب القرى التابعة للدائرة إعتبروه صوتهم تحت قبة البرلمان،في ظل تفاعله مع مشاكلهم قبل ترشحه للمقعد الانتخابي، مما جعلهم يشعروا أنه وضع يده على همومهم.





كما عقدت أمانة المرأة والإعلام بحزب مستقبل وطن في القاهرة الجديدة، اجتماعا تنظيميا موسعًا لمناقشة خطة العمل خلال الشهر المقبل بحضور هالة كيره أمين أمانة المرأة وإبراهيم عمران أمين الأعلام والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب، ويأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار محمد الأسيوطي أمين عام حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة.





وأكدت هالة كيره، أن أمانة المرأة هي الأمانة المحورية للحزب وتسعي في المشاركة الاجتماعية والسياسية لتعزيز القيم الحاكمة لضمان المشاركة الفعالة للمرأة في المجال السياسي والاقتصادي والمجتمعي من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لتمكين المرأة المصرية مستقبلا موضحة أن الحزب يدعم وبشكل كامل المرأة وأن الأمانة سوف تقدم الكثير من الخدمات للسيدات بالشارع من صحة وثقافة وتوعية مجتمعية وسياسية واقتصادية





وأشارت "كيره" إلى أن الأمانة تهدف إلي رفع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة في كل المجالات وتعميق ثقافة أهمية دور المرأة في المجتمع بشكل عام وفي العمل السياسي بشكل خاص.





ولفتت إلى أن الأمانة تهدف إلي منع التمييز ضد المرأة وتمكينها من تقلد المناصب القيادية وصنع القرار في مؤسسات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات الخدمة الوطنية، مشددة علي ضرورة المساهمة في خلق صف ثانٍ من الكوادر النسائية الفعالة في مؤسسات الدولة بكافة أشكالها.



