ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

دعايا انتخابية وتمكين القوة الناعمة سياسيا... أبرز نشاط مستقبل وطن بالمحافظات.. الحزب يدعم شقيق الراحل محمود الخشن في تكميلية أشمون.. ودورات لتمكين المرأة من تقلد المناصب

السبت 02/مارس/2019 - 03:00 ص
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان
  • مستقبل وطن يدعم شقيق الراحل محمود الخشن في تكميلية أشمون
  • نشاط مكثف للمرأة والإعلام بأمانة مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة المنوفية، مؤتمرا لدعم ومساندة مرشح الحزب المحاسب أحمد الخشن فى دائرة أشمون، وذلك فى إطار الدعاية الانتخابية للمرشح.

وقالت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، أن المؤتمر حضره عدد كبير من سيدات وفتيات مركز أشمون.

من جانبه، أكد المحاسب أحمد الخشن على أهمية مشاركة المرأة فى الانتخابات ودورها الهام فى صنع مستقبل مصر.

وأضافت أمانة الحزب  أن المشاركات أبدت فى المؤتمر الحماس الشديد والعزم على المشاركة بفاعلية فى اختيار المحاسب أحمد الخشن.

وكان نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، مؤتمرا جماهيريا حاشدا الأسبوع الماضى لدعم مرشح الحزب، أحمد الخشن الذي ينافس علي مقعد شقيقه الراحل محمود الخشن الذي وافته المنية منذ شهرين، وذلك بحضور كبار عائلات المنوفية فى مركز قورص فى أشمون.

وقال "الخشن"، أن قرار ترشحه للبرلمان جاء بعد مطالبات عديدة من أهالي وشباب القري التابعة للدائرة ليستكمل ما تم إنجازه في الدائرة ومساعدتهم في تقديم الخدمات للأهالي، مؤكدًا إن شباب القرى التابعة للدائرة إعتبروه صوتهم تحت قبة البرلمان،في ظل تفاعله مع مشاكلهم قبل ترشحه للمقعد الانتخابي، مما جعلهم يشعروا أنه وضع يده على همومهم.

كما عقدت أمانة المرأة والإعلام بحزب مستقبل وطن في القاهرة الجديدة، اجتماعا تنظيميا موسعًا لمناقشة خطة العمل خلال الشهر المقبل بحضور هالة كيره أمين أمانة المرأة وإبراهيم عمران أمين الأعلام والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب، ويأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار محمد الأسيوطي أمين عام حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة.

وأكدت هالة كيره، أن أمانة المرأة هي الأمانة المحورية للحزب وتسعي في المشاركة الاجتماعية والسياسية لتعزيز القيم الحاكمة لضمان المشاركة الفعالة للمرأة في المجال السياسي والاقتصادي والمجتمعي من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لتمكين المرأة المصرية مستقبلا موضحة أن الحزب يدعم وبشكل كامل المرأة وأن الأمانة سوف تقدم الكثير من الخدمات للسيدات بالشارع من صحة وثقافة وتوعية مجتمعية وسياسية واقتصادية 

وأشارت "كيره" إلى أن الأمانة تهدف إلي رفع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة في كل المجالات وتعميق ثقافة أهمية دور المرأة في المجتمع بشكل عام وفي العمل السياسي بشكل خاص.

ولفتت إلى أن الأمانة تهدف إلي منع التمييز ضد المرأة وتمكينها من تقلد المناصب القيادية وصنع القرار في مؤسسات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات الخدمة الوطنية، مشددة علي ضرورة المساهمة في خلق صف ثانٍ من الكوادر النسائية الفعالة في مؤسسات الدولة بكافة أشكالها.

ومن ناحية أخري أشاد أعضاء أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة بالجانب الاعلامي في تغطية كافة فعاليات الامانة مؤكدين علي أهمية الأعلام في أظهار الحقيقة والتوعية السليمة من خلال المصداقية والشفافية في نقل الحدث.

ترشيحاتنا

السعودية ترد على شائعات النظام القطري

انتحار رجل أعمال بريطاني يأسا من مرضه.. فيديو

سجن أم عشر سنوات باعت رضيعها لسيدة أخرى في روسيا.. صور

6 وصفات لعلاج تشقق الشفاه بدون تكلفة

كلاسيكو كامل العدد.. قائمتا ريال مدريد وبرشلونة قبل لقاء الغد

حالة الطقس اليوم السبت 2 /3 /2019 في مصر والدول العربية

قناة تركية تعلن وقف بثها بسبب ضغوط من الحكومة

تاجر تموين: نقل 4 سلع من الدعم إلى فارق نقاط الخبز خلال مارس

11 سفيرا يشاركون بالمؤتمر الصحفي للبطولة الدبلوماسية بالنادي الأهلي

إصابة مستشار بالنيابة الإدارية إثر انقلاب سيارته ببني سويف

التحقيق في واقعة اغتصاب طفلتين على يد جارهما بالشرقية

الكاف يعاقب فيتا كلوب قبل مواجهة الأهلي.. اقرأ التفاصيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أسوان يشيعون اثنين من ضحايا حادث قطار محطة مصر .. صور

بكماء تعاني الإهمال 12 عامًا بأسيوط.. والمحافظ يستجيب لها.. صور

تشييع جنازة رئيسة روتاري الإسكندرية ضحية قطار محطة مصر ..صور

مسعفان يعثران على 23 ألف جنيه في حادث بكفر الشيخ.. صور

الشيخ نصر الدين.. حكاية مسجد جدده الأمير درويش أفندي حاكم الواحات قبل 167 عاما.. صور

فيديو

عمرو أديب يثبت تلقي حمد بن جاسم لرشوة بشهادة أحد العاملين في بنك باركليز.. فيديو
عمرو أديب مدافعًا عن محمد صلاح: حملة ممنهجة لتشويه اللاعب.. فيديو
بعد ضبطهم.. أديب يعرض فيديو لعصابة السطو على محل مجوهرات حدائق الأهرام
حسن المستكاوي لـ أجيري: فين عبدالله السعيد وعبدالله جمعة.. فيديو
فيديوجراف.. فنزويلا أكبر احتياطٍ للنفط في العالم تأكل من القمامة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟