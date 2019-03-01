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بعد ضبطهم.. أديب يعرض فيديو لعصابة السطو على محل مجوهرات حدائق الأهرام

الجمعة 01/مارس/2019 - 11:51 م
صدى البلد
هاني حسين
عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو، يرصد أفراد عصابة السطو المسلح على محل مجوهرات بحدائق الأهرام بعد إلقاء القبض عليهم، والتي ترأسها سيدة.

وأضاف " أديب" في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"،: "تصل عقوبة السطو المسلح إلى الإعدام، وعندما يصدر بحقهم أحكام، ستكون ردعا وعبرة لمن يفكر في تكرار مثل تلك الحوادث".

وقال: الأمن والأمان إحساس، وتحية واجبة إلى جهود وزارة الداخلية التي تمكنت من ضبط العصابة.

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