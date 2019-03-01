بعد ضبطهم.. أديب يعرض فيديو لعصابة السطو على محل مجوهرات حدائق الأهرام

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو، يرصد أفراد عصابة السطو المسلح على محل مجوهرات بحدائق الأهرام بعد إلقاء القبض عليهم، والتي ترأسها سيدة.



وأضاف " أديب" في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"،: "تصل عقوبة السطو المسلح إلى الإعدام، وعندما يصدر بحقهم أحكام، ستكون ردعا وعبرة لمن يفكر في تكرار مثل تلك الحوادث".



وقال: الأمن والأمان إحساس، وتحية واجبة إلى جهود وزارة الداخلية التي تمكنت من ضبط العصابة.

