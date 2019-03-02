توفيق عكاشة: ربنا اداني موهبة التحليل والتنبؤ.. وشوفوا دليلي.. فيديو

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن الله- عز وجل- أعطاه موهبة قراءة الأحداث قراءة دقيقة والتوقع والتنبؤ، متابعًا: "ربنا بيكرمني، وحاجات كتير من اللي بقولها بتطلع صح، وفي حاجات مش بتطلع صح؛ بس بتكون قريبة من الصح".
وأضاف "عكاشة" خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "تنبأت بالحرب بين الهند وباكستان، وزي ما انتوا شايفين في تحرش عسكري بينهما".
واستكمل: "الحادث بتاع القطار اللي حصل وتفاصيله وتصرفات السائقين؛ تؤكد أن توفيق بيتكلم في قلب المجتمع المصري وأدق تفاصيله، وبيقول الحق".
وأضاف "عكاشة" خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "تنبأت بالحرب بين الهند وباكستان، وزي ما انتوا شايفين في تحرش عسكري بينهما".
واستكمل: "الحادث بتاع القطار اللي حصل وتفاصيله وتصرفات السائقين؛ تؤكد أن توفيق بيتكلم في قلب المجتمع المصري وأدق تفاصيله، وبيقول الحق".