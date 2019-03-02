توفيق عكاشة: ربنا اداني موهبة التحليل والتنبؤ.. وشوفوا دليلي.. فيديو

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن الله- عز وجل- أعطاه موهبة قراءة الأحداث قراءة دقيقة والتوقع والتنبؤ، متابعًا: "ربنا بيكرمني، وحاجات كتير من اللي بقولها بتطلع صح، وفي حاجات مش بتطلع صح؛ بس بتكون قريبة من الصح".



وأضاف "عكاشة" خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "تنبأت بالحرب بين الهند وباكستان، وزي ما انتوا شايفين في تحرش عسكري بينهما".



واستكمل: "الحادث بتاع القطار اللي حصل وتفاصيله وتصرفات السائقين؛ تؤكد أن توفيق بيتكلم في قلب المجتمع المصري وأدق تفاصيله، وبيقول الحق".