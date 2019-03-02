البيت الكبير 2 يدخل الأعلى مشاهدة بعد عرض أولى حلقاته

حققت الحلقة الأولى من مسلسل "البيت الكبير 2 " نسبة مشاهدة مرتفعة على يوتيوب، بعد عرضها بعدة ساعات.
تخطت عدد مشاهدات الحلقة النصف مليون مشاهدة، وهو ما أهلها لاحتلال المرتبة 15 ضمن موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .
الجزء الثانى من مسلسل " البيت الكبير " يشارك فى بطولته عدد من الفنانين على رأسهم لوسى وسوسن بدر ومجدى كامل وداليا مصطفى وتيسير عبد العزيز وطارق صبرى.
تخطت عدد مشاهدات الحلقة النصف مليون مشاهدة، وهو ما أهلها لاحتلال المرتبة 15 ضمن موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .
الجزء الثانى من مسلسل " البيت الكبير " يشارك فى بطولته عدد من الفنانين على رأسهم لوسى وسوسن بدر ومجدى كامل وداليا مصطفى وتيسير عبد العزيز وطارق صبرى.