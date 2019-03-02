البيت الكبير 2 يدخل الأعلى مشاهدة بعد عرض أولى حلقاته

حققت الحلقة الأولى من مسلسل "البيت الكبير 2 " نسبة مشاهدة مرتفعة على يوتيوب، بعد عرضها بعدة ساعات.





تخطت عدد مشاهدات الحلقة النصف مليون مشاهدة، وهو ما أهلها لاحتلال المرتبة 15 ضمن موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .





الجزء الثانى من مسلسل " البيت الكبير " يشارك فى بطولته عدد من الفنانين على رأسهم لوسى وسوسن بدر ومجدى كامل وداليا مصطفى وتيسير عبد العزيز وطارق صبرى.