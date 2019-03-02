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فن

البيت الكبير 2 يدخل الأعلى مشاهدة بعد عرض أولى حلقاته

السبت 02/مارس/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
أحمد البهى
حققت الحلقة الأولى من مسلسل "البيت الكبير 2 " نسبة مشاهدة مرتفعة على يوتيوب، بعد عرضها بعدة ساعات.


تخطت عدد مشاهدات الحلقة النصف مليون مشاهدة، وهو ما أهلها لاحتلال المرتبة 15 ضمن موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .


الجزء الثانى من مسلسل " البيت الكبير " يشارك فى بطولته عدد من الفنانين على رأسهم لوسى وسوسن بدر ومجدى كامل وداليا مصطفى وتيسير عبد العزيز وطارق صبرى.

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