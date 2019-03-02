طلب اجازة لرؤية أطفاله فحال بينهم الموت.. قصة عماد ضحية حادث محطة مصر .. رحلة بحث للأهل تنتهي بالمشرحة.. وأسرته: كان ملاكا يمشي علي الأرض ويحظي بحب الجميع

عماد الدين صفوت ضحية جديدة لحادث قطار محطة مصر

عائلته:

أحس باقتراب نهايته فطلب من مديره أجازة لرؤية أولاده

يبلغ من العمر 36 عاما ولديه 4 أولاد

لحظات صعبة خلال البحث عنه وتبددت آمالنا بعد خبر وفاته









مازال حادث محطة مصر المأساوي يترك بصمته في قرى الدلتا والصعيد ، تلك الكارثة التي خلفت 22 قتيلا حرقا مازالت تهز صدور وقلوب كافة المصريين ، خاصة ممن سقط من ينتمي إليهم في تلك الحادثة.





هنا حي البولاقي بالخانكة، الملابس أصبحت سوداء، الدموع لم تجف، صراخ الأم والزوجة يخلع القلوب، حزنا على عماد الدين صفوت ابن الحي الذي لقي حتفه في محطة مصر.





الشاب الثلاثيني التحق بالعمل في إحدى شركات البويات في الصعيد، ورغم بعد المسافة إلا أن عماد كان لديه إصرار على العمل ونجح فى إثبات ذاته وحب الجميع له.





عماد كانت اجازته الأسبوعية يوم الخميس حيث يستقل القطار من محافظة الأقصر بالصعيد متجها إلى القاهرة حيث ينزل محطة رمسيس ويستقل سيارته التى اعتاد تركها فى جراج رمسيس للذهاب إلى أسرته، السيارة بالجراج كما هي تنظر صاحبها الذي لم يعد.





عماد أحس باقتراب نهايته ، فطلب من مديره فى العمل تعديل إجازة لتبدأ من الأربعاء بدلا من الخميس لرؤية أولاده الصغار، ولم يكُن يعلم عماد أن إلحاحه على مديره في العمل وتعديل إجازته أنه يهرول نحو نهايته وأنه سيكون من ضحايا حادث قطار محطة مصر.





التاسعة و5 دقائق صباحا، وصل عماد في قطار الصعيد لينزل على رصيف محطة مصر برمسيس، وما هي إلا دقائق معدودة حتى سقط في لب الحريق الذي خلفه القطار.





أحمد الشعراوى أحد أقاربه، قال إن عماد كان يبلغ من العمر 36 عاما ولديه 4 اولاد وهم جنات 9 سنوات، وأحمد 6 سنوات، وولدين توأم، وكان يستقل القطار عائدا من عمله بمحافظة الأقصر في مجال التسويق بإحدى الشركات الكبرى للبويات، حيث أخبر زوجته أنه سيكون في القاهرة في موعد الحادث المشئوم.





وأشار عشراوي إلى أن عماد كان معتادا على ترك سيارته في جراج رمسيس مدة سفره ليعود ويأخذها للسفر إلي مدينة الخانكة في إجازته إلا أن القدر لم يمهله أن يرجع لسيارته وابنائه وانتهت رحلة البحث عن عماد، أنه موجود في احد المستشفيات مصابا بكسور وعند الوصول للمستشفى تبين ان عماد لقي ربه، وتم نقله للمشرحة حيث تم طلب عينة DNA من شقيقه لينتهي أمل العثور عليه حيا بعد أن أثبت التحليل أنه ضمن ضحايا الحادث.





إسراء رأفت ابنة عمه الشهيد قالت:"عماد كان ملاكا يمشي على الارض يساعد الجميع ويتمتع بخلق عال ويحظي بحب جميع أفراد الأسرة ، الأسرة عاشت لحظات وساعات صعبة عقب الحادث أثناء رحلة البحث عنه حيث كانوا يتوقعون أنه من المفقودين أو المصابين ولكن جميع آمالهم تبددت بعد أن سمعوا خبر وفاته".





وكان أهالي مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية قد شيعوا جثمان عماد الدين صفوت عبدالله أحد ضحايا حادث قطار محطة مصر.



